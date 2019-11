Los precios del oro bajaban el martes, luego de que las bolsas globales se vieran alentadas por el optimismo que rodea a las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos y ante un menor temor a que se esté gestando una recesión global, lo que llevaba a los inversores a dejar atrás los activos de refugio.

El oro al contado perdía 0.3% a US$ 1,504.21 la onza a las 1039 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos declinaban 0.3% a US$ 1,506.30 la onza.

“Los inversores en oro están saliendo de los activos de refugio para volcarse a los activos de riesgo”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

No solo la firma de un acuerdo comercial, sino las señales de una mejoría de la situación económica general podría causar que el oro siga cayendo y ceda por debajo de su actual rango de cotización, afirmó.

Las acciones globales trepaban el martes hacia máximos históricos, ya que las expectativas de que Estados Unidos revierta algunos de los aranceles sobre las importaciones de productos chinos reactivaban el optimismo en torno al panorama económico global.

China está presionando al presidente estadounidense, Donald Trump, para que remueva más aranceles aplicados en septiembre, de acuerdo a reportes de medios. Pekín y Washington hablaron de progresos en sus conversaciones en los últimos días.

Si la economía se recupera, tal como espera la Reserva Federal estadounidense, podría no haber recortes de tasas de interés el próximo año, “y ese es otro factor que está presionando a la baja al oro”, explicó Fertig.

Entre otros metales preciosos, la plata cotizaba plana en US$ 18.05 la onza, mientras que el platino perdía 0.2% a US$ 934.25 la onza, y el paladio sumaba 0.3% a US$ 1,785.12 la onza.