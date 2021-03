Los precios del oro bajaban levemente este jueves, ya que un dólar más fuerte ensombrecía el apoyo del rendimiento más bajo de los bonos y preocupaciones de que los confinamientos en Europa impacten en el ritmo de la recuperación económica.

El índice dólar tocaba un máximo de cuatro meses frente a sus rivales, encareciendo el oro para los tenedores de otras monedas.

“Estamos pasando un momento difícil en término de apetito por el riesgo en general; eso podría añadir algo de apoyo al mercado del oro, pero ahora el foco está en el dólar”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank. “Los precios del oro deben superar el nivel de US$ 1,765 la onza para atraer un impulso renovado”.

A las 1011 GMT, el oro al contado cedía un 0.2% a US$ 1,731.60 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.1% a US$ 1,730.90 la onza.

El sentimiento en los mercados financieros más amplios seguía débil, mientras los inversores se mostraban cada vez más preocupados por el panorama económico tras una nueva ronda de restricciones por el coronavirus en la zona euro y posibles alzas de impuestos en Estados Unidos.

“Con el aumento de casos del virus y los confinamientos en Europa, el camino hacia la recuperación podría ser un poco más largo, lo que está provocando menores rendimientos”, afirmó Hansen.

El retorno de los bonos del Tesoro ofrecía algo de respiro al oro, mientras el mercado parecía estabilizarse después de que los rendimientos referenciales tocaron máximos de un año la semana pasada. Unos retornos más bajos reducen el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, el paladio subía un 0.1% a US$ 2,637.47 la onza; el platino operaba estable a US$ 1,167.45 y la plata perdía un 0.8% a US$ 24.87 tras haber tocado un mínimo de más de dos semanas más temprano en la sesión.