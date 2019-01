Oro baja desde máximo de varios meses, pero se encamina a tercera alza semanal

El oro bajaba hoy, en una sesión de toma de beneficios después de que los precios tocaron un máximo de más de seis meses por preocupaciones sobre la desaceleración económica, aunque el metal seguía en camino de cerrar al alza por tercera semana consecutiva.

A las 1130 GMT, el oro al contado tocó su cota más elevada desde mediados de junio, a US$ 1,298.42 por onza, pero después cedía un 0.2%, a US$ 1,291.31.

Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.1%, a US$ 1,293.40 por onza, tras haber superado los US$ 1,300 más temprano en la sesión.

Los mercados están a la espera del reporte de nóminas, que se conocerá más adelante en el día, y al debate entre el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y sus predecesores, Janet Yellen y Ben Bernanke, en busca de pistas sobre posibles nuevas alzas de tasas de interés.

Los incrementos de los tipos aumentan el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses. Asimismo, el oro es considerado tradicionalmente una inversión segura en tiempos de incertidumbre.

El billete verde caía mientras los mercados bursátiles hallaban respiro tras los decepcionantes datos manufactureros chinos, gracias a las noticias que indicaron que China y Estados Unidos celebrarán negociaciones a nivel ministerial la próxima semana en Pekín para buscar un fin a su guerra comercial, que está afectando a ambas economías.

"Las noticias sobre las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos son buenas para ambos, ya que la tensión ha afectado a todos los datos económicos", dijo Vandana Bharti, de SMC Comtrade Ltd.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.1%, a US$ 15.72 la onza, tras tocar US$ 15.87, su máximo desde mediados de julio. El platino cedía un 0.2%, a US$ 796.99, y el paladio ganaba un 0.1%, a US$ 1,265.