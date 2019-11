El precio del oro bajaba levemente este martes, antes del discurso que ofrecerá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Economic Club de Nueva York, en medio de esperanzas de los inversores de que hará comentarios positivos sobre las negociaciones comerciales con China.

En este contexto, a las 0937 GMT, el oro al contado cedía un 0.07%, a US$ 1,455.19 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.4%, a US$ 1,451.40 la onza.

“Los inversores esperan noticias constructivas de Trump después de que dijo que las conversaciones comerciales con China están avanzando muy bien y, según se acerca la hora del discurso, el impacto sobre el oro está siendo más negativo”, dijo Helen Lau, analista de Argonaut Securities.

Las palabras de Trump serán analizadas en detalle por los inversores, que están ansiosos por recibir noticias positivas sobre la prolongada guerra comercial entre Washington y Beijing.

El lingote también se veía presionado por las alzas en los mercados bursátiles asiáticos, mientras que un índice dólar algo más elevado también jugaba su parte.

“Nuevos desarrollos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China o cualquier dato que apunte hacia algún elemento de la tasa de inflación impactarán en los precios del oro”, dijo Nicholas Frappell, gerente general global de ABC Bullion.

En otros metales preciosos, el paladio mejoraba un 0.5%, a US$ 1,696.07 la onza, tras haber tocado su mínimo desde el 10 de octubre en la víspera. El platino subía un 0.4%, a US$ 879.15 la onza, mientras que la plata cedía un 0.2%, a US$ 16.83 la onza.