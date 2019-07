Oro baja mientras los inversores esperan testimonio del presidente de la Fed

El oro caía el miércoles por la disminución de las expectativas de un fuerte recorte de la tasa de interés en Estados Unidos, mientras los inversores esperaban el testimonio en el Congreso del presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell, en busca de señales concretas sobre la estrategia de política monetaria del banco central.

El oro al contado bajaba 0.2% a US$ 1,395.60 por onza a las 10:14 (GMT). Los futuros del oro en Estados Unidos descendían un 0.2% a US$ 1,397.60 por onza.

"Algunos esperan un recorte en julio, pero el mercado en su conjunto podría haber cambiado un poco el horizonte temporal hacia el futuro. Desde mi punto de vista, la economía en Estados Unidos no es tan mala como para requerir un recorte de tasas por parte de la Fed", dijo el analista de Quantitative Commodity Research Peter Fertig.

"El reciente informe del mercado laboral subrayó que no hay necesidad de reducir las tasas", añadió.

Mientras los mercados se centran en el tono del presidente de la Fed Jerome Powell durante dos días de testimonio ante el Congreso, las minutas de la reunión anterior de la Fed también se publicarán más tarde en el día.

Las expectativas de un recorte de 50 base en la tasa este mes han disminuido después de un reporte de empleo que superó las perspectivas la semana pasada, aunque los inversores aún esperan una rebaja de 25 puntos debido a los débiles datos de inflación y las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

Entre otros metales preciosos, la plata subía 0.2% a US$ 15.12 por onza y el paladio trepaba un 0.4% a US$ 1,553.32 onza. El platino ganaba 1.1% a US$ 814.58 por onza.