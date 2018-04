Oro baja por firmeza del dólar y menor tensión geopolítica

Los precios del oro bajaban el jueves, presionados por un dólar más firme y por un descenso de las tensiones geopolíticas globales que llevaban al metal amarillo a cortar una racha de ganancias por cuatro sesiones consecutivas.

El oro al contado perdía 0.13% a US$ 1,347.41 la onza a las 1100 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos retrocedían 0.22% a US$ 1,350.5 la onza.

"La incertidumbre ha decaído en cierta medida. Las preocupaciones por tensiones políticas y el riesgo para el comercio han pasado a quedar como telón de fondo", dijo Georgette Boele, analista de materias primas del banco ABN AMRO en Amsterdam.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que espera tener éxito en la histórica reunión que sostendrá con el líder norcoreano, Kim Jong Un, como parte de los esfuerzos para distender las hostilidades entre los dos países rivales.

En tanto, los inversores siguen considerando que el reciente ataque de una alianza occidental liderada por Estados Unidos en Siria fue un hecho aislado y de menor alcance a lo anticipado, por lo que no desencadenaría en un conflicto mayor.

Boele dijo que espera que el precio del oro decline a cerca de US$ 1,330 la onza, luego de haber perforado previamente un umbral de resistencia técnica.

La barrera de resistencia técnica para el oro se ubica en US$ 1,356 la onza y en caso de rebasarla el metal podría avanzar hasta los US$ 1,365.23 la onza, según dijo a Reuters en analista Wang Tao. Otro factor que presionaba al lingote era la ligera recuperación del índice dólar.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía 0.03% a US$ 17.14 la onza, mientras que el platino ascendía 0.87% a US$ 943.8 y el paladio ganaba 0.38% a US$ 1,038.9 la onza.