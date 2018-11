Oro baja pero cotiza en rango acotado por firmeza del dólar

Los precios del oro cedían el martes, presionados por una ligera apreciación del dólar, aunque se mantenían cotizando en un rango acotado y con pocas operaciones de mercado antes del feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El oro al contado perdía 0.1% a US$ 1,223.01 por onza a las 10:47 GMT, después de haber alcanzado previamente un máximo desde el 8 de noviembre de US$ 1,225.88 la onza.

Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban 0.1% a US$ 1,224.1 la onza.

"[Las operaciones] están relativamente oscilantes en este momento [...] el oro no tiene factores propios de impulso, simplemente está respondiendo a fuerzas externas", dijo Ross Norman, presidente ejecutivo de Sharps Pixley.

El índice dólar, que mide al billete verde contra una cesta de monedas rivales, subía desde su menor nivel en dos semanas luego de comentarios cautelosos de funcionarios de la Reserva Federal (FED) estadounidense en torno al panorama para la economía del país.

La FED ha elevado las tasas de interés tres veces este año, lo que encarece el costo de tener al oro, un activo que no rinde intereses. Aunque se espera un cuarto aumento del tipo referencial el mes próximo y otros tres incrementos en 2019, una mayoría de economistas encuestados por Reuters dicen que existe el riesgo de que la FED desacelere la marcha de ajustes monetarios.

"La FED ha cambiado el panorama hacia un escenario más inclinado a la expansión monetaria, lo que sugiere que ellos también se están volcando un poquito a la aversión al riesgo", dijo Stephen Innes, jefe de operaciones de Oanda en Singapur, en una nota enviada a clientes.

Una tendencia bajista en las acciones globales en los últimos dos meses desató un moderado aumento de la demanda del lingote, un activo de refugio a momentos de incertidumbre política y económica, pero las ganancias han sido limitadas porque los inversores prefieren la seguridad del dólar.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba 0.2% a US$ 14.39 la onza, mientras que el paladio caía 0.7% a US$ 1,153.60 la onza y el platino perdía 0.9% a US$ 845.80 la onza.