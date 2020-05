Los precios del oro caían el lunes en un día con pocas operaciones debido a feriados en algunos centros financieros, mientras que el dólar y las acciones subían, pero las persistentes tensiones comerciales entre Washington y Pekín limitaban las pérdidas del lingote.

El oro al contado cedía 0.4% a US$ 1,726.91 la onza a las 1053 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían 0.4% a US$ 1,728.70 la onza.

Al respecto, la mayoría de los mercados financieros globales permanecerán cerrados el lunes por feriados en Estados Unidos, Reino Unido y algunas partes de Asia.

“El primer factor a tomar en cuenta para la baja del oro es que el dólar está ligeramente más fuerte y también la confianza en un mayor riesgo, pese a las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China que son positivas para el oro”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El dólar se apreciaba contra una cesta de divisas rivales, lo que hacía al oro más costoso para los inversores que operan con otras monedas.

Por su parte, las acciones europeas avanzaban por el optimismo sobre el relajamiento de las cuarentenas y señales de más estímulos para la economía de la zona euro, lo que impulsaba la confianza de los inversores.

En el frente geopolítico, un alto funcionario de Estados Unidos dijo el domingo que Washington podría aplicar sanciones a China por su propuesta de implementar una ley de seguridad en Hong Kong.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba 0.8% a US$ 1,961 la onza; mientras que el platino bajaba 1.6% a US$ 826.05 la onza; y la plata cedía un 1% a US$ 17.01 la onza.