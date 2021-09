Los precios del oro caían este martes a mínimos de un mes y medio, ya que un dólar más fuerte y un alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos frenaban la demanda de lingotes, que no devengan intereses, mientras que los inversores esperan comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El oro al contado tocó su nivel más bajo desde el 11 de agosto, a US$ 1,735.40 la onza, y perdía un 0.57% a US$ 1,740 la onza a las 1022 GMT. Los futuros de oro en Estados Unidos caían un 0.8%, a US$ 1,738.20 la onza.

Los rendimientos de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años avanzaban por cuarto día consecutivo hasta un techo de más de tres meses, en tanto, el índice del dólar sumaba un 0.2%, lo que encarecía al oro para los tenedores de otras monedas.

El dólar también compite con el oro en su calidad de “activo de refugio”.

Las alzas de los retornos de la deuda estadounidense a 10 años “proporcionan un gran factor de peso para el oro, ya que reduce su atractivo”, y el metal parece estar a punto de caer aún más hacia el umbral de US$ 1,735 por onza, dijo el analista de Commerzbank Carsten Fritsch.

Por tanto, la moral del mercado sigue siendo pesimista ante las continuas salidas de los fondos ETF y los inversores “no son muy optimistas sobre las perspectivas para el oro”, agregó.

Las participaciones del SPDR Gold Trust, el fondo respaldado por oro más grande del mundo por operaciones en bolsa, retrocedieron un 0,3% a 990,32 el lunes.

El testimonio de Powell ante el Congreso está previsto para las 1400 GMT. El jefe del banco central dijo recientemente que la Fed actuaría contra una inflación descontrolada si fuera necesario.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 1.3% a US$ 22.35 la onza; mientras que el platino cedía un 0.5% a US$ 975.23 la onza; y el paladio bajaba un 1% a US$ 1,945.98 la onza.