Los precios del oro caían el viernes a un mínimo de más de una semana, ya que el dólar se consolidaba en el período previo a un informe de empleo de Estados Unidos que podría resultar fundamental para la política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado perdía un 0.3% a US$ 1,798.18 la onza a las 11:35 GMT. El lingote muestra una caída de 0.9% en lo que va de la semana, encaminándose a su mayor descenso semanal desde mediados de junio.

Los futuros de oro de Estados Unidos cedían 0.5% a US$ 1,799.70 por onza.

Los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publicarán a las 12:30 GMT. Las previsiones para los puestos de trabajo creados el mes pasado varían ampliamente de 350,000 a 1.6 millones, y la cifra de consenso de los analistas es de 870,000.

Los inversores esperaban con cautela, ya que un informe más sólido podría impulsar aún más al dólar, lo que afectaría los precios del oro, dijo Michael Langford, director de la consultora AirGuide.

En un factor que encarecía al oro para quienes tienen otras monedas, el índice del dólar se fortalecía un 0.2%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años también subían.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.5% a US$ 25 por onza; el platino bajaba un 1.2% a US$ 993.29 por onza; y el paladio ganaba un 0.6% a US$ 2,664.84 la onza.