Los precios del oro subían el lunes, ayudados por un dólar más débil y expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos reitere su postura cauta en política monetaria esta semana.

A las 09:18 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2%, a US$ 1,945.56 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.3%, a US$ 1,954.20 la onza.

“El oro está firme sobre la base de que la Fed podría adoptar un mensaje más cauto respecto al objetivo promedio de inflación”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

“Si quieres tener una política de objetivo promedio de inflación vas a tener que entrar en detalles sobre cómo vas a lograr este resultado en particular”, agregó.

El dólar se depreciaba, aumentando el atractivo del lingote para los inversores con otras monedas, antes de que se conozca el miércoles la decisión de política de la Fed. Los actores del mercado están también a la espera de las decisiones de política de los bancos de Japón e Inglaterra el jueves.

Asimismo, los inversores veían un aumento de la incertidumbre en torno al Brexit, en una jornada en la que el Parlamento británico votará un plan del primer ministro Boris Johnson que viola partes del tratado sellado con la Unión Europea.

Las ganancias del oro eran limitadas por la reanudación de los ensayos de AstraZeneca Plc , lo que elevaba las expectativas sobre una potencial vacuna contra el COVID-19.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.3%, a US$ 26.82 la onza; el platino mejoraba un 1.2%, a US$ 936.15; y el paladio cedía un 0.5%, a US$ 2,310.