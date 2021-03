El precio del oro subía este lunes por perspectivas de una aceleración de la inflación tras la aprobación de un paquete de estímulo por US$1,9 billones en Estados Unidos, aunque el alto rendimiento de los bonos del Tesoro limitaba el avance del lingote antes de la reunión de la Reserva Federal.

A las 1014 GMT, el oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,729.12 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.4% a US$ 1,727.70 la onza.

“La fortaleza mostrada por el oro podría estar insinuando que los precios están cerca de salir su piso en una base a largo plazo, eso si el papel del oro como cobertura frente a la inflación vuelve a los pensamientos de los inversores. A fines de semana tendremos una imagen más clara”, dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercados de OANDA.

“En general, los precios del oro parecen aguantar pese al rendimiento (de los bonos) en Estados Unidos y la fortaleza del dólar. El oro podría probar su resistencia a los US$ 1,740”, agregó.

Algunos inversores consideran el lingote como una cobertura frente a la aceleración de la inflación que podría seguir a las medidas de estímulo, pero un rendimiento más alto de los bonos resta algo de atractivo al metal dorado, que no devenga intereses.

El retorno de las notas referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense ronda máximos de más de un año, mientras que el dólar avanzaba por segunda jornada consecutiva.

Los inversores están a la espera ahora de la reunión de dos días que celebrará la Fed esta semana para conocer la opinión de las autoridades monetarias sobre el alza del rendimiento de los bonos, los temores por la aceleración de la inflación y el panorama económico.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.6% a US$ 26.07 la onza; el paladio sumaba un 0.1%, a US$ 2,374.17 y el platino ganaba un 0.7% a US$ 1,213.22.