Los precios del oro avanzaban levemente este miércoles ya que los inversores se mostraban cautos ante los avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial respaldaban al lingote.

A las 0921 GMT, el oro al contado ganaba un 0.16% a US$ 1,486.45 la onza, tras registrar una caída del 1.7% en la víspera, su mayor descenso porcentual diario desde fines de septiembre. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.2% a US$ 1,486.90 la onza.

La prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China está sacudiendo a los mercados financieros y ha elevado el temor a una desaceleración económica mundial, contribuyendo a que el lingote -considerado un activo seguro- trepe más de un 15% en lo que va del año.

El optimismo ante la posibilidad de que Washington y Beijing estén trabajando para reducir sus diferencias lo suficiente como para firmar la "Fase Uno" de un acuerdo comercial este mismo mes ha mejorado el apetito por el riesgo en los mercados financieros y perjudicó al oro en las dos últimas sesiones.

En tanto, las acciones asiáticas cayeron por vez primera en cuatro sesiones, ya que algunos inversores empezaron a rebajar su optimismo en ausencia de progresos concretos en las conversaciones entre las dos mayores economías mundiales.

Por su parte, el índice dólar se depreciaba frente a una cesta de seis destacadas monedas, abaratando el lingote para inversores de fuera de Estados Unidos.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.2% a US$ 17.54 la onza; el platino cedía un 0.5% a US$ 924.52 la onza; y el paladio bajaba un 0.4% a US$ 1,771.54 la onza.