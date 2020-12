El precio del oro subía más de un 1% este martes, impulsado por expectativas del mercado de un respaldo económico adicional mientras los casos de COVID-19 seguían subiendo antes de la reunión de política de la Reserva Federal (Fed).

A las 1025 GMT, el oro al contado ganaba un 1.1% a US$ 1,846.61 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 1%, a US$ 1,850.10.

“Está muy mal en Europa, Asia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, lo que impulsa algunas expectativas de estímulo y presta algo de impulso (al oro)”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

Los inversionistas están a la espera de las reuniones de política de la Fed -que empieza el martes- y del Banco de Inglaterra -el jueves-.

Las acciones mundiales operaban estables en medio de un aumento de casos de coronavirus que obligó a establecer confinamientos en Holanda, Alemania, Londres y Nueva York, dando realce al impacto económico de la pandemia.

Las expectativas de estímulo fiscal en Estados Unidos aumentaron después de que el presidente electo Joe Biden ganó la votación del Colegio Electoral, mientras que los legisladores seguían optimistas sobre un acuerdo de estímulo fiscal, lo que presionaba al dólar hasta sus niveles más bajos en varios años.

“Sin un nuevo paquete de ayuda, es probable que la recuperación de la economía estadounidense flaquee. Los actores del mercado esperan una mayor claridad en torno a las compras futuras de bonos (de la Fed)”, dijo en una nota Daniel Briesemann, analista de Commerzbank.

En otros metales preciosos, la plata saltaba un 1.8% a US$ 24.24 la onza; el platino avanzaba un 1% a US$ 1,017 y el paladio ganaba un 1.3% a US$ 2,321.46.