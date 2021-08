El oro subía el viernes, ayudado por las preocupaciones sobre un aumento en los casos de COVID-19 que podría enturbiar el panorama económico mundial, aunque las ganancias eran limitadas porque el lingote debía competir con el avance del dólar, que también era impulsado por la búsqueda de refugio.

El oro al contado sumaba un 0.2% a US$ 1,783.97 la onza a las 11:51 GMT y marcaba un alza aproximada de 0.3% en la semana. Los futuros de oro en Estados Unidos ganaban un 0.2% a US$ 1,785.70 la onza.

“El oro se está beneficiando de algunas compras como refugio seguro debido a las preocupaciones sobre el COVID-19 en el mercado”, dijo Xiao Fu, jefe de estrategia de mercado de materias primas en Bank of China International.

“La perspectiva a corto plazo del oro luce mixta porque la Reserva Federal ha indicado que apunta a una reducción de los estímulos monetarios. Si continúan reiterando esa opinión, esto pesaría sobre el oro, ya que podríamos ver un fortalecimiento del dólar y un repunte en los rendimientos de bonos”, agregó.

Las acciones globales caían el viernes por quinto día consecutivo debido a que el aumento de los casos de coronavirus en varias partes del mundo impactaba en los activos de riesgo.

Pero el dólar también se beneficiaba del interés por activos de refugio seguro, lo que llevó a la moneda a un máximo de nueve meses y medio, limitando el avance del oro al encarecer los lingotes para otros tenedores de divisas.

En el contexto de los indicios de reducción de estímulos del banco central de Estados Unidos, la atención se centra en la reunión anual de la Fed la próxima semana en Jackson Hole, Wyoming, que podría arrojar más luz sobre la estrategia monetaria y el cronograma de recortes de compras de bonos.

Entre otros metales preciosos, la plata disminuía 0.1% a US$ 23.20 la onza; mientras que el paladio operaba estable en US$ 2,314.28 la onza; y el platino sumaba un 0.5% a US$ 978.50 la onza.