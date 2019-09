El oro subía este jueves debido a que la atención del mercado volvió a concentrarse en los riesgos para el crecimiento global y las tensiones en Oriente Medio, lo que ayudó al lingote a recuperar parte de la baja de 1% que anotó en la víspera después de que la Reserva Federal (Fed) recortó sus tasas de interés.

El oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,496.26 la onza a las 1026 GMT, luego de que el miércoles tocó un mínimo de una semana a US$ 1,484.16. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.8% a US$ 1,503.80.

"Hemos visto reiteradamente que cualquier caída bajo los US$ 1,500 o hacia los US$ 1,490 ha encontrado interés de compra en los participantes del mercado, que ven los menores precios como una oportunidad de compra", dijo el analista de Commerzbank Carsten Fritsch.

"Aún esperan que el oro suba en el mediano plazo, debido al entorno favorable de tasas de interés más bajas o negativas, los persistentes riesgos económicos y políticos y las crecientes tensiones en Oriente Medio", agregó.

La Fed recortó sus tasas de interés por segunda ocasión este año en un cuarto de punto porcentual, mientras sus autoridades luchan con una desaceleración del crecimiento global, pero el banco central estadounidense sugirió que son improbables nuevas rebajas son improbables debido a que el mercado laboral sigue siendo sólido.

Más temprano el jueves, el Banco de Japón mantuvo su política monetaria estable, como esperaba el mercado.

No obstante, los bancos centrales de todo el mundo enfrentan una creciente presión para brindar respaldo monetario debido a que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha golpeado al crecimiento global.

En el frente geopolítico, Estados Unidos discutía con Arabia Saudita y otros de sus aliados en el golfo Pérsico una posible respuesta a los ataques del fin de semana contra instalaciones petroleras sauditas.

Entre otros metales preciosos, la plata cedía un 0.4% a US$ 17.67 la onza, mientras que el platino operaba estable a US$ 929.99. El paladio, en tanto, bajaba un 0.2% a US$ 1,588.61.