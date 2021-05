Los precios del oro subían este viernes después de superar el nivel de US$ 1,800 en la víspera, impulsados por la debilidad del dólar y menores rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras el mercado esperaba el dato de nóminas de pago de nóminas no agrícolas más tarde en el día.

A las 1138 GMT, el oro al contado ganaba un 0.21% a US$ 1,819 la onza, luego de tocar su mayor nivel desde el 16 de febrero previamente en la sesión. El lingote ha subido casi un 3% en lo que va de la semana, su mejor semana desde comienzos de noviembre de 2020. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.25% a US$ 1,820.20.

“El panorama técnico ha mejorado después de que el oro finalmente superó los US$ 1,800. Esto podría llevar a compras de seguimiento por parte de inversores técnicos y especulativos y también podría llevar a una mayor convicción entre los inversores de ETF (fondos que cotizan en bolsa)”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

El índice dólar caía a un mínimo de una semana, mientras que los rendimientos de la deuda referencial del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cotizaban cerca de un mínimo de dos semanas.

Los participantes del mercado esperan el informe mensual de empleo de Estados Unidos, que se publicará a las 12:30 GMT. Los economistas esperan la creación de 978,000 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos en abril, según una encuesta de Reuters.

Datos del jueves mostraron que las solicitudes semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos cayeron a un mínimo de 13 meses.

“La Fed ha dejado bastante claro que no reaccionará incluso después de los sólidos datos de Estados Unidos y la política monetaria se mantendrá por el momento. Por lo tanto, incluso un dato robusto de nóminas no tendría un impacto negativo significativo en el oro. Pero, uno más débil sería positivo para el oro”, dijo Fritsch.

El oro puede hallar un nivel de resistencia en los US$ 1,830 la onza y si lo supera podría llegar hasta los US$ 1,847, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

Entre otros metales preciosos, el paladio caía un 0.5% a US$ 2,931 la onza, luego de tocar un máximo histórico de US$ 3,017.18 esta semana. La plata perdía un 0.1% a US$ 27.27 la onza y el platino cedía un 0.4% a US$ 1,247.