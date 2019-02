Oro se aleja de su máximo de 10 meses mientras que paladio también retrocede

El oro declinaba este jueves desde el máximo de diez meses que alcanzó en la jornada previa, luego de que las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal (FED) avivaron expectativas de un alza a sus tasas de interés este año, mientras que el paladio retrocedía desde un récord histórico.

A las 1146 GMT, el oro al contado perdía un 0.29 % a US$ 1,334.63 la onza luego de subir el miércoles a US$ 1,346.73, su precio más alto desde el 19 de abril. Los futuros del oro en Estados Unidos declinaban un 0.7 % a US$ 1,338 por onza.

La FED dijo en sus minutas que la economía y el mercado laboral estadounidenses seguían firmes, lo que generó expectativas de que el banco central anuncie por lo menos una subida de los costos del crédito este año.

Cabe señalar que tasas de interés más altas en Estados Unidos tienden a presionar al oro, que no rinde intereses.

El índice dólar se afirmó tras las minutas, lo que redujo el interés por el lingote.

Por su parte, el paladio perdía un 0.8 % a US$ 1,476.64 por onza luego de que el miércoles superó el umbral histórico de los US$ 1,500.

Respecto a otros metales, el platino bajaba un 0.5 % a US$ 818.83 por onza, mientras que la plata cedía un 0.8 % a US$ 15.90 la onza.