Oro podría alcanzar los US$ 1,400 impulsado por un dólar débil

Puede que el oro haya cerrado dos meses a la baja, pero se espera que se sacuda el pesimismo y registre un alza en el 2019 a medida que el dólar cae.

El metal precioso comenzará a repuntar en el último trimestre de este año, para avanzar hacia un promedio de US$ 1,375 la onza a finales del 2019, y podría alcanzar un máximo de US$ 1,400, afirmó Bart Melek, jefe global de estrategia de materias primas en TD Securities en Toronto. El oro no ha registrado ese precio desde el 2013.

Afectado por el fortalecimiento del dólar, el metal ha perdido un 5% desde el 11 de abril, para comercializarse en US$ 1,293, a pesar de la crisis política en Italia y la incertidumbre sobre los conflictos en el comercio mundial.

“Con el tiempo, cada vez habrá menos razones para apostar por el dólar, lo que revertirá algunos de los flujos”, dijo Melek, quien es uno de los participantes de la conferencia sobre metales preciosos, que tiene lugar en Singapur esta semana. “Pensamos que a medida que entremos en el 2019, el dólar se debilitará, lo que es un buen combustible para el oro”.

En general se espera que las tasas de interés continúen bajas, con dos o tres alzas más de la Reserva Federal el próximo año, antes de concluir su ciclo de ajuste monetario, afirmó Melek, en una entrevista telefónica el 31 de mayo. Esto, sumado a acciones con valores alineados con el mercado, generará una creciente presión a favor de comprar oro, agregó.

En el corto plazo, no hay razones para pensar que el oro pueda subir mientras el dólar continúe fortaleciéndose, ante la expectativa de dos alzas de tasa de la Fed este año, dijo Melek. Las proyecciones apuntan a un precio promedio de US$ 1,290 en el tercer trimestre y de US$ 1,300 en los tres últimos meses de 2018, afirmó.

Una proyección similar es la de Nicholas Frappell, responsable ejecutivo en ABC Bullion, con sede en Sídney. En el corto plazo, un dólar más fuerte es un factor en contra y creará un escenario “un poco difícil” para el oro, pero el metal terminará el año bastante firme, dijo Frappell, quien también expondrá en la conferencia, en una entrevista el 1 de junio.

“Hacia adelante, las condiciones para el mercado del oro son positivas, a medida que el repunte del dólar se estanca y los factores fiscales comienzan a debilitarlo”, afirmó y agregó que el ciclo de ajuste monetario podría concluir el próximo año.