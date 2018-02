Oro alcanza máximo de tres semanas por retroceso de dólar

El oro subía hoy hasta marcar su mayor nivel en tres semanas, en medio de un retroceso del índice dólar a un mínimo de tres años, ya que un dato de inflación menos robusto de lo esperado en Estados Unidos esta semana elevó el interés en el metal como cobertura ante las presiones de precios.

El oro está en camino a marcar su mayor ganancia semanal en casi dos años, lo que pondría fin a dos semanas consecutivas de bajas que lo hicieron retroceder desde el máximo de un año y medio que tocó el mes pasado.

A las 1145 GMT, el oro al contado ganaba 0.34% a US$ 1,357.81 la onza, mientras que los futuros del metal en Estados Unidos para entrega en abril subían US$ 5.1 a US$ 1,360.3.

"Esperamos que el dólar se siga debilitando. Para mí este es el factor clave de observar en torno al oro", dijo Daniel Smith, director de servicios de materias primas de Oxford Economics. "El oro tiende a tener un desempeño especialmente bueno en ese clima", sostuvo.



Las señales de un avance de la inflación en Estados Unidos también están ayudando al lingote, puesto que en caso de que los aumentos de los precios superen las expectativas, el dólar seguirá con su tendencia de debilidad, beneficiando al oro, sostuvo Smith.

El oro al contado ha ganado 3.2% en lo que va de esta semana y está en vías de anotar su mayor ascenso semanal desde abril del 2016.

El metal no ha anotado tantos avances en los negocios en otras monedas, ya que suma un aumento de 1% en euros y de 1.5% en las operaciones en libras esterlinas.

Entre otros metales preciosos, la plata subía 0.2% a US$ 16.8 la onza, mientras que el platino ganaba 0.8% a US$ 1,009.3 la onza, y el paladio escalaba 1.55% a US$ 1,035 la onza.