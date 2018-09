Oro abre estable ante debilidad del dólar por alivio de preocupaciones comerciales

El precio del oro se mantenía relativamente estable el jueves mientras el dólar se hundía, al disminuir los temores sobre las tensiones comerciales chino-estadounidenses y mientras los inversores optaban por activos más riesgosos como las acciones.

El dólar tocó un nuevo mínimo de siete semanas frente a una canasta de monedas y las acciones aumentaron a nivel global, ya que continuaba el alivio porque los nuevos aranceles recíprocos de Estados Unidos y China sobre las importaciones fueron menos severos de lo que se temía.

El oro al contado rondaba los US$ 1,203.68 a las 11:35 (GMT), tras subir 0.5% en la sesión previa. Los futuros del oro en Estados Unidos operaban cerca de los US$ 1,208 la onza.

" Estados Unidos se está matando a sí mismo con estas tarifas comerciales. Realmente golpean a Estados Unidos mucho más duro que de lo que golpean a China. La idea de que el dólar es todopoderoso y va a seguir subiendo no es cierta", dijo Alasdair Macleod, jefe de investigación en GoldMoney.com.

"Los operadores de oro se apegan a sus posiciones cortas (pero) si el dólar baja otro nivel o dos, las posiciones cortas en oro comenzarán a entrar en pánico. Cuando el oro comience a moverse, (podría) comenzar a moverse muy fuertemente (más hacia arriba)", agregó.

Los inversores han estado comprando dólares y vendiendo oro en los últimos meses creyendo que Estados Unidos tiene menos que perder en la disputa comercial que China. Pero estarían perdiendo la confianza en la capacidad de la economía estadounidense de resistir una guerra comercial con Pekín.

Un nuevo sondeo de Reuters mostró el acuerdo unánime de que una guerra comercial con China era una mala medida económica para Estados Unidos, y estimó que el crecimiento estadounidense se reduciría a 2.0% en el cuarto trimestre, menos de la mitad de la última tasa reportada de 4.2%.

El oro ha caído alrededor de un 12% desde un máximo en abril en medio de la creciente disputa comercial de Estados Unidos y China, el repunte del dólar y el aumento de las tasas de interés en Washington.

En tanto, la plata avanzaba 0.3% a US$ 14.25 la onza luego de tocar máximos de dos semanas a US$ 14.35. El paladio subía 0.8% a US$ 1,043, mientras que el platino ganaba 0.5% a US$ 825.20 tras tocar un tope desde el 13 de agosto en la víspera.