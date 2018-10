Oro abre a la baja frente a tentativa de avance del dólar y mercados bursátiles

El oro caía el lunes y se alejaba de los máximos de tres meses que alcanzó la sesión previa, mientras el dólar se fortalecía y las acciones europeas avanzaban a territorio positivo.

El oro al contado bajaba 0.3% a US$ 1,230.08 por onza a las 10:36 (GMT), después de haber tocado el viernes su nivel más alto desde el 17 de julio de US$ 1,243.32. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.3% a US$ 1,232 por onza.

Las acciones europeas abrieron al alza el lunes gracias a buenos resultados corporativos y cierto alivio entre los inversores frente a la situación financiera de Italia.

El lingote fue presionado además por un dólar más fuerte, que se acercaba hacia los máximos de 10 semanas que alcanzó el viernes contra una cesta de divisas rivales por las preocupaciones sobre el panorama del crecimiento global.

Un dólar más fuerte hace que los metales sean más caros para los tenedores de otras divisas.

Entre otros metales preciosos, la plata avanzaba un 0.2% a US$ 14.64 por onza. El paladio, que alcanzó un récord de US$ 1,150.50 por onza la semana pasada, subía 0.4% a US$ 1,109.25, mientras que el platino ganaba cerca de 1% a US$ 837.80 por onza.