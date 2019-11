Los precios del cobre subían el lunes tras comentarios positivos de Estados Unidos y China sobre el progreso de las negociaciones comerciales y un fuerte declive en los inventarios disponibles en almacenes de la Bolsa de Metales de Londres (LME).

A las 1243 GMT, el cobre referencial en la LME ganaba un 0.54%, a US$ 5,886.50 la tonelada, tras tocar los US$ 5,917, su nivel más alto desde el 12 de noviembre.

Los precios del metal han perdido cerca de un 20% desde los máximos del año pasado, mientras la prolongada disputa comercial afecta al crecimiento económico mundial y a la demanda de metales.

“La oferta y la demanda siguen muy débiles”, dijo Wenyu Yao, analista de ING.

Según indicó, la abrupta caída de los cargos de tratamiento para las fundiciones podría reducir la producción cuprífera china, al tiempo que afirmó que es probable que el escaso brillo de la demanda mantenga los precios en torno a sus niveles actuales durante el año próximo.

Un tabloide chino con respaldo estatal dijo que Pekín y Washington están “muy cerca” de un acuerdo comercial inicial, lo que se sumó al optimismo generado el viernes, cuando los presidentes de ambos países reiteraron su deseo de sellar un acuerdo.

Los inventarios de cobre garantizados en almacenes registrados en la LME cayeron un 22%, a 127,850 toneladas, su cota más reducida desde el 14 de marzo.

En otros metales básicos, el aluminio cedía un 0.1%, a US$ 1,737.50 la tonelada; el zinc bajaba un 0.2%, a US$ 2,300; el níquel perdía un 1.1%, a US$ 14,480; el plomo caía un 0.5%, a US$ 1,956; y el estaño subía un 0.1%, a US$ 16,360.