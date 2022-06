Los bonos de empresas como Apple Inc., Amazon.com Inc. y la matriz de Google, Alphabet Inc., se cotizan por debajo de los 75 centavos por dólar.

”Estas son las empresas con cientos de miles de millones de dólares en efectivo, que están viendo como sus bonos se negocian a niveles esencialmente de riesgo”, escribieron los estrategas de crédito de BofA Oleg Melentyev y Eric Yu en una nota del 17 de junio. “Están analizando esto y discutiendo hasta qué punto deberían aprovechar una rara ganancia inesperada única”.

Las recompras de bonos en el mercado secundario no se ven afectadas por las preocupaciones sobre la recesión o la inflación y “es muy probable que ocurran en la mayoría de los escenarios”, escribieron los estrategas.

Los mercados crediticios se han visto afectados este año por el aumento de las tasas, la salida de fondos y los temores de recesión. Los bonos corporativos estadounidenses de grado de inversión denominados en dólares cotizaron la semana pasada con el mayor descuento promedio desde el 2009, a alrededor de 91 centavos por dólar, según datos compilados por Bloomberg.

Los bonos estadounidenses de alto grado cotizan al precio más bajo desde el 2009.

Para los emisores con mucho efectivo que no necesitan refinanciar a corto plazo, las recompras tendrían sentido, dijo Baylor Lancaster-Samuel , vicepresidente de renta fija de Amerant Investments Inc.

Pero es probable que muchas empresas adopten una postura cautelosa dada la mayor incertidumbre y las tasas más altas a refinanciar, según Tom Farina , codirector de crédito de DWS North America.

”Si tuvieran más claridad, tal vez sería una decisión más fácil para ellos”, dijo Farina en una entrevista telefónica. “Pero creo que la claridad económica en el futuro es poca”.

Las empresas de alto grado también están licitando deuda que se negocia con una prima. Al hacerlo, reducen los costos de endeudamiento y mejoran las ganancias recurrentes, según BofA.