Las empresas chinas están optando por debutar en el mercado de EE.UU., pese al enfrentamiento entre Pekín y Washington en todo tipo de asuntos, como el comercio, el coronavirus o el acceso a auditoría.

Las empresas con sede en China han recaudado US$ 9,100 millones mediante ofertas públicas iniciales en EE.UU. este año, según datos recabados por Bloomberg, con lo que el 2020 se encamina hacia el total anual más alto desde el 2014.

La lista sigue creciendo: el minorista chino de bienes de consumo de descuento Miniso Group Holding Ltd. ha comenzado los trámites para su oferta pública inicial en EE.UU., la cual podría recaudar hasta US$ 562 millones, mientras que Lufax Holding Ltd., una firma china de tecnología financiera, presentó el jueves la documentación para una cotización en Estados Unidos que podría captar al menos US$ 3,000 millones.

“Estados Unidos sigue siendo un lugar atractivo para la cotización de las empresas chinas”, manifestó Tucker Highfield, codirector de mercados de capital de renta variable para Asia Pacífico en Bank of America Corp., en una entrevista telefónica. Estados Unidos aún ofrece a las empresas chinas una mayor flexibilidad, mayor liquidez y un proceso de solicitud de salida a bolsa mucho más eficiente en el tiempo, señaló.

El aumento de salidas a bolsa se produjo pese a que las tensiones entre las dos mayores economías del mundo han impactado desde el comercio a los mercados este año.

El presidente Donald Trump dijo en mayo que estaba “mirando” a las empresas chinas que no siguen las normas contables estadounidenses. En agosto, los reguladores estadounidenses amenazaron con prohibir que las empresas chinas coticen en Estados Unidos, citando la negativa de Pekín a permitir inspecciones de auditorías de las empresas.

La amenaza de una futura exclusión del mercado no desanimó a algunas empresas. La plataforma inmobiliaria online KE Holdings Inc. captó en julio US$ 2,400 millones en la mayor salida a bolsa de este año en Estados Unidos por una empresa china, seguida de la oferta pública del fabricante de automóviles eléctricos XPeng Inc., de US$ 1,700 millones dos semanas después.

Aún así, EE.UU. solo se lleva una pequeña parte del negocio. China y Hong Kong representaron el 86% de los US$ 94,700 millones que las empresas chinas han recaudado globalmente mediante ofertas iniciales este año, según muestran datos recabados por Bloomberg. El inminente debut simultáneo de Ant Group Co. en Hong Kong y Shanghái podría generar hasta US$ 35,000 millones.

Una de las razones por las que las empresas chinas eligen cotizar en bolsa en EE.UU. es que, a diferencia de los mercados locales, EE.UU. permite la cotización de compañías que aún no son rentables. En Hong Kong, solo las empresas de biotecnología y aquellas con estructuras de acciones de clase dual están exentas de este requisito. Miniso informó una pérdida de US$ 37 millones durante los primeros seis meses del 2020, según su informe.

“A la mayoría de estas empresas pre-rentables les resultará difícil captar capital en Hong Kong”, dijo Steven Leung, líder ejecutivo de UOB Kay Hian, con sede en Hong Kong. “Las empresas chinas prefieren cotizar en EE.UU. en lugar de STAR en Shanghái, ya que la recaudación de capital se realizará en moneda extranjera, en lugar de renminbi, lo que podría ayudar a su expansión en el extranjero y estaría sujeta a menos restricciones de control de capital”.