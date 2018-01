OPEP no necesita apresurarse en modificar pacto sobre recortes a producción de crudo

La OPEP no necesita reaccionar a un alza en los precios del petróleo apresurándose en modificar un pacto global sobre recortes a la producción, dijo el viernes el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Mazroui.



El alza acelerada del precio del petróleo en los primeros días de 2018, en que llegó a US$ 70 por barril esta semana, está apoyada en un fuerte crecimiento de la demanda y una caída en el exceso de suministro apoyada en el pacto de los países de la OPEP y de otros fuera del cartel, no sólo por tensiones políticas, dijo Mazroui.



"Nosotros no miramos los precios de un día y decimos que estamos en un punto en que hay que hacer cambios. Necesitamos dar tiempo al mercado", dijo Mazroui, quien actualmente detenta la presidencia de la OPEP.



"No creo que haya cambiado nada fundamental que debamos considerar (una modificación en el pacto sobre producción) o por lo que preocuparnos. No hay necesidad de apresurarse y hacer conjeturas sobre lo que vamos a hacer", dijo en una conferencia de la industria.



Mazroui dijo que la eliminación del exceso de suministro de petróleo necesita tiempo para así reducir los inventarios al promedio de cinco años de la industria.



"No hay pánico", dijo el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, a periodistas en Abu Dabi cuando fue consultado sobre los precios del petróleo a un nivel de US$ 70 por barril.



Analistas y operadores han alertado sobre los riesgos de una corrección de los precios desde inicios de 2018, pero dicen que las condiciones generales del mercado siguen siendo fuertes, debido principalmente a los recortes de producción liderados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia.

Agencias Reuters