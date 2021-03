Con los precios del petróleo presentando alzas constantes a inicios de este año, la OPEP y otros productores esperaban aliviar los recortes de producción, pero fuentes de la industria dicen que una nueva ola de cuarentenas en todo el mundo amenaza con complicar esos planes.

El grupo de productores OPEP+, que está reteniendo millones de barriles de suministro diario, sorprendió al mercado el 4 de marzo al decidir mantener la producción prácticamente estable.

A Rusia y Kazajistán se les permitió bombear una pequeña cantidad de petróleo más. Pero el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, se mantuvo firme y citó el regreso de la cuarentena en Milán como una de las razones.

Esa decisión ahora parece prudente. Los países europeos, incluidos Francia, Suiza y Noruega, han endurecido las restricciones para abordar el aumento de casos de coronavirus en momentos en que la OPEP+ se preparaba para evaluar su política de producción el 1 de abril.

Los futuros del crudo Brent, el referencial de la industria, superaron los US$ 71 el barril este mes para tocar su mayor nivel antes de la pandemia, pero han caído desde entonces a unos US$ 63.

Cuatro fuentes de la OPEP+ dijeron a Reuters que esperan una decisión similar a la de la última reunión. En esa oportunidad, el grupo mantuvo en general sus recortes, permitiendo a Rusia y Kazajistán un modesto aumento de 150,000 barriles por día.

“No me sorprenderá escuchar la opinión de que es mejor ser cauteloso y no agregar más oferta todavía”, declaró una fuente de la OPEP+, que pidió no ser identificada.

El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, el tercer mayor productor de la OPEP, también expresó cautela esta semana. Afirmó que era poco probable que la OPEP+ bombeara más petróleo del que el mercado podría manejar.

“El precio del petróleo aún no se ha estabilizado”, dijo otra fuente de la OPEP. “En estas circunstancias, cualquier decisión de la OPEP+ de aumentar la producción podría poner en peligro sus ganancias anteriores en la gestión del mercado petrolero y el restablecimiento de la estabilidad”.

Otro motivo de cautela es el aumento de las exportaciones de petróleo iraní, que también han afectado los precios. Irán ha logrado aumentar los envíos en los últimos meses a pesar de las sanciones de Estados Unidos.

Los miembros de la OPEP Irán, Libia y Venezuela están exentos de los recortes debido a los desafíos que enfrentan sus respectivas economías.

Los recortes involucran a los otros 10 miembros de la OPEP, así como a productores que no pertenecen al grupo y que son liderados por Rusia. En conjunto, sus recortes ascienden actualmente a poco más de 7 millones de bpd más un millón de bpd adicional prometido voluntariamente por Arabia Saudita.