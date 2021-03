Los precios del cobre bajaban este viernes, ya que las medidas de China contra la contaminación aumentaban las preocupaciones sobre una reducción de la demanda, mientras que un mayor alza del rendimiento de los bonos provocaba un renovado sentimiento de ausencia de riesgo.

A las 1130 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.3% a US$ 9,033 la tonelada.

El contrato ha trepado un 46% desde el comienzo de 2020, tocando un máximo de nueve años y medio en febrero, a US$ 9,617 la tonelada.

“El mercado está complicado por el hecho de que tenemos este renovado salto en el rendimiento de los bonos, el impacto que está teniendo en el apetito por el riesgo y los fondos que se están manteniendo en posiciones elevadas en general”, dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense superó el 1.60% por vez primera en cuatro sesiones, con pérdidas en las acciones europeas y en los futuros de los papeles en Wall Street.

Por su parte, el gobierno chino instó a uno de los grandes centros de fabricación de acero, la ciudad de Tangshan, a que reduzca de forma severa las violaciones de las reglas medioambientales tras descubrir que cuatro fundiciones no aplicaron límites a su producción en momentos de alta contaminación.

En otros metales básicos, el aluminio a tres meses en la LME caía un 0.7% a US$ 2,162 la tonelada; el zinc declinaba un 0.3% a US$ 2,816; el plomo sumaba un 0.8% a US$ 1,957.50; el níquel perdía un 0.8% a US$ 16,105 y el estaño subía un 0.4% a US$ 26,015.