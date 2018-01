Nuevo orden mundial de mineral de hierro recompensa la calidad

Bloomberg. La concentración del mercado global de mineral de hierro en la calidad se hace más intensa en tanto China prioriza su limpieza medioambiental y, si la tendencia se mantiene este año, los cargamentos del producto primario de grado más bajo pronto se negociarían a apenas la mitad del precio del material de referencia.

La brecha entre el mineral con 58%de contenido y 62% de contenido ha crecido. Se ha ampliado de menos de 15% a principios de 2016 a 45% el martes, cuando el mineral de referencia estaba a US$ 75.71 por tonelada seca y el de 58% se negociaba a US$ 41.76, según Metal Bulletin Ltd.

El mineral de hierro ingresó en un mercado alcista el mes pasado en tanto la reducción china de la oferta de acero a los efectos de disminuir la contaminación durante el invierno llevó a las acerías a optar por material de mejor calidad, que es más limpio y más eficiente.



La divergencia entre grados, que también ha tenido primas mayores para el mineral de 65%, afecta al sector, y Goldman Sachs Group y el gobierno australiano indican que es probable que el desplazamiento hacia la mayor calidad persista.

“La atención prestada a la calidad ha aumentado mucho”, dijo Paul Gait, analista de Sanford C. Bernstein en Londres. La impulsan una serie de factores, entre ellos que las compañías siderúrgicas tratan de aumentar la productividad en un contexto de capacidad limitada y la concentración en un aire más limpio, dijo Gait.

La australiana Mount Gibson Iron gasta millones en reanudar la producción en una mina inundada, apostando a que el material de 66% que proporciona seguirá teniendo demanda.



El mineral de alta calidad de Koolan Island “nos diferenciará en un mercado que se inclina cada vez más por productos de mineral de hierro de alta calidad”, dijo el miércoles el máximo responsable Jim Beyer.

Otras compañías mineras cambian de rumbo y buscan elevar el contenido del material que suministran a medida que se desplaza la demanda. En Australia, Fortescue Metals Group, que vendía mineral con un promedio de 58% de contenido, busca ahora que la mayor parte de su producción supere el 60%.

Entre los ganadores se cuenta la brasileña Vale SA, que incorpora la producción de su proyecto gigante S11D con un contenido de hierro de alrededor de 67%. La compañía ha dicho que las reservas de mejor calidad y una maquinaria más automatizada significan que la mina llegará a producir mineral por alrededor de US$ 7 por tonelada.

No todos están convencidos del cambio. Barclays dice que la creciente preferencia por el mineral de alta calidad no durará porque es producto de una búsqueda de productividad por encima del costo.



La tendencia no es una evolución a largo plazo sino una respuesta a condiciones de corto plazo, dijo esta semana en una nota el analista Dane Davis, que pronosticó que los precios de referencia pronto volverán a los US$ 50 al ceder la rentabilidad de las acerías.