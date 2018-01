Nuevo fondo ofrece a tenedores de criptomonedas una salida fácil

Los administradores de un nuevo fondo de inversión tienen un mensaje para quienes obtuvieron grandes ganancias con bitcoin antes de la reciente liquidación: diversificar y evitar el destino de los primeros entusiastas de las puntocom, que desaparecieron cuando las tecnológicas se derrumbaron.

“Tienen que diversificar, tomar una parte de las ganancias y hacer lo que hizo Mark Cuban”, dice Marcus New, de InvestX Financial (Canada), haciendo referencia al multimillonario que labró su fortuna en los primeros días de internet. “Lo que hemos intentado es hacerles las cosas muy fáciles”.

Si bien una serie de fondos ya acepta efectivo para invertir en monedas virtuales, New piensa que su fondo podría ser el primero en hacer lo contrario: tomar criptomonedas para invertir en una clase tradicional de activos, en este caso compañías que están por empezar a cotizar en bolsa.

Hay un motivo por el cual la mayor parte del dinero ha hecho el camino inverso.



Nueve fondos que compran monedas digitales que sigue Eurekahedge Pte subieron 1,167% en 2017 y superaron los retornos de 8% de los fondos de cobertura en el mundo.

InvestX, que tiene sede en Vancouver, dice que vende prudencia, no los mayores retornos. Su nuevo fondo, que se lanza el jueves para inversores estadounidenses e internacionales, se propone reunir US$ 100 millones.

“Muchos de quienes apuestan a las criptomonedas están convencidos de que esa clase de activos les va a hacer ganar centenares de millones de dólares, de modo que se desplazan de bitcoin a otras monedas alternativas”, dijo New. “Escuché exactamente lo mismo en la era de las puntocom, con la salvedad de que en lugar de ‘monedas alternativas’ se hablaba de ‘acciones puntocom’”.

Si InvestX puede convencer a los cripto nuevos ricos es algo que todavía está por verse. Los inversores en bitcoin enfrentan desafíos al monetizar su patrimonio: los vendedores pueden esperar días para convertir las monedas digitales en efectivo, mientras que los costos son demasiado elevados para hacer transacciones diarias.



Los conversos tienen una aversión ideológica a vender porque ven una recomposición del sistema financiero global.

La reciente caída del bitcoin y otras monedas podría estar cambiando esos puntos de vista, por supuesto. El bitcoin cayó el miércoles por debajo de los US$ 10,000, con lo cual el derrumbe supera el 50% respecto de un récord establecido hace apenas un mes, en tanto la mayor vigilancia por parte de entes reguladores de todo el mundo afecta el frenesí por la moneda digital.

InvestX aceptará criptomonedas para inversiones en compañías que se disponen a una oferta pública inicial. Cabe destacar que la estructura también podría ofrecer a los inversores beneficios impositivos dado que los gobiernos buscan tener parte en las ganancias producto de las monedas virtuales.

Los inversores pueden usar bitcoin, bitcoin cash, ethereum, litecoin y dash para comprar unidades en el fondo mediante la transferencia de las monedas digitales a la billetera digital de InvestX, que convertirá las criptomonedas en dólares estadounidenses al tipo de cambio de contado.



El fondo invertirá en 12 a 15 compañías que aún no han salido a bolsa, cada una de las cuales tiene una valuación de por lo menos US$ 1,000 millones y un objetivo promedio de crecimiento de al menos 40%.



Las compañías también deben presentar pruebas de un “evento de liquidez” –una oferta pública inicial, fusión o venta- en un plazo de entre 12 y 36 meses, dijo New, quien estima que sólo alrededor de 50 compañías en todo el mundo cumplen con esas condiciones.

“Por lo general, los criptoinversores son muy globales, y también lo son esas compañías. En su mayor parte, los inversores estarían familiarizados con esas empresas”, dijo.

