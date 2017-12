Nuevo dilema tributario podría cambiar modelo de Wall Street

Leon Black planteó hace poco una pregunta cuya respuesta determinará la rentabilidad que el nuevo régimen tributario estadounidense podría dar a firmas de Wall Street como su Apollo Global Management.



La forma en que se grava a las sociedades que cotizan en bolsa, como Apollo, difiere de la aplicada a las corporaciones. ¿Apollo debería aprovechar las nuevas reglas tributarias para pagar menos impuestos? ¿O debería usar esa oportunidad para pasar de LLC (SRL) a Inc., lo cual aumentaría su carga impositiva, pero le permitiría atraer inversiones de fondos comunes de inversión que estaban antes fuera de su alcance?



“Seguimos evaluándolo”, dijo Black en la Conferencia de Servicios Financieros de EE.UU. de Goldman Sachs el 6 de diciembre. “El resultado es incierto”.



De cualquiera de las dos formas, lo más probable es que el resultado sea rentable. Los cambios tributarios son una ventaja para firmas de capital privado como Apollo, de la cual Black es el máximo responsable. La nueva tasa empresarial inferior ha hecho posible que sociedades más grandes que cotizan en bolsa consideren el cambio.



Las comisiones por gestión, que por lo general representan el 30% o más de sus ganancias, ya están gravadas a la tasa corporativa. La legislación casi no tocó la tasa de 23.8% que se paga sobre las comisiones por desempeño, también llamadas comisiones de éxito, que no tienen un gravamen adicional cuando se las paga a accionistas.

Doble impuesto

Si las sociedades se convierten en corporaciones, las comisiones por desempeño entrarían en una segunda línea impositiva cuando se las paga.



Eso llevaría la tasa tributaria combinada sobre el ingreso por desempeño pagado como dividendo a casi 40%, según Peter Furci, uno de los presidentes de la firma impositiva global Debevoise & Plimpton.



Pero también permitiría que las nuevas corporaciones accedan a índices y, por lo tanto, a los mercados de ETF y fondos comunes de inversión. Alrededor de US$ 2.2 billones siguen el Índice S&P 500, según su sitio web.



A junio, US$ 122,600 millones en activos seguían el Índice Russell 2000, el índice de acciones de EE.UU. de baja capitalización más conocido, y había US$ 1.1 billones apostados a los índices Russell de EE.UU., según la compañía.



Un mayor universo de inversores probablemente impulse los múltiplos de negociación de las acciones de las firmas. No queda claro a cuánto ascendería el beneficio económico de una mayor propiedad, de modo que la pregunta es si compensaría los impuestos más altos.



“No hay forma de saber qué expansión de los múltiplos se podría obtener mediante la conversión”, dijo Gerald O’Hara, que sigue las firmas de capital privado para Jefferies Group. “Ese es el interrogante que pienso que esas firmas están evaluando”.