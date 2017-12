Sin nuevas plataformas en EE.UU.,precio del petróleo se sostiene

El petróleo mantuvo los aumentos por encima de US$ 58 el barril al reanudar las operaciones luego del feriado de Navidad y después de que las empresas de exploración estadounidenses se abstuvieron de sumar plataformas por segunda semana.



Los futuros experimentaron escasos cambios en Nueva York después de aumentar 2% la semana pasada. El número de plataformas estadounidenses que buscan petróleo se mantuvo sin modificaciones en 747, mostraron datos de Baker Hughes el viernes pasado.



Se concluyó la reparación del sistema de oleoductos Forties en el Mar del Norte y se iniciaron las pruebas de presión, dijo el operador Ineos Group este lunes. La interrupción de la línea este mes hizo subir los precios.



El petróleo se encamina hacia su segundo avance anual en tanto la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, entre los que se cuenta Rusia, prolongaron las reducciones en el suministro hasta fines de 2018.



El ministro del Petróleo de Irak, Jabbar Al-Luaibi, se mostró optimista este lunes diciendo que los precios aumentarán el año próximo cuando disminuyan las existencias globales y suba la demanda en China e India.



“Las expectativas que genera el retorno del oleoducto Forties pueden limitar parte del potencial alcista provocado” por las declaraciones del ministro iraquí del Petróleo, dijo por correo electrónico Hans van Cleef, economista sénior de energía en ABN Amro.



“No esperaría nada espectacular hoy ya que, de hecho, la liquidez es baja”, dijo.



ABN es uno de los bancos más alcistas para el petróleo en 2018, según una encuesta de Bloomberg. Su pronóstico para el Brent en 2018 al 16 de noviembre es de US$ 70 el barril, según datos compilados por Bloomberg.



El volumen total negociado fue un 68% más bajo que el promedio de 100 días. El contrato sumó el viernes 11 centavos, o sea 0.2% hasta US$ 58.47.



El Brent para liquidación en febrero bajó 7 centavos hasta US$65,18 el barril en la bolsa ICE Futures Europe con sede en Londres. Los precios avanzaron 35 centavos, o sea 0.5%, hasta US$ 65.25 el viernes.



El crudo de referencia mundial se negociaba con una prima de US$ 6.72 en relación con el WTI.



Pese a la recuperación de los precios del petróleo, el incremento de las actividades de perforación este año se frenó después de haber alcanzado su máximo en agosto en la medida que los inversores del sector petrolero prefieren más rentabilidad en lugar de crecimiento, hay muchos pozos perforados a la espera de obras de fractura hidráulica y la tecnología permite a los productores un aprovechamiento mayor de cada pozo.



“Es un poco prematuro decir si las plataformas estadounidenses seguirán disminuyendo ya que no podemos ignorar el hecho de que es invierno y algunos factores estacionales podrían frenar la actividad de perforación”, dijo por teléfono Will Yun, analista de materias primas de Hyundai Futures.



“El cierre del oleoducto Forties mantuvo los precios más altos y sostendrá una racha alcista para el petróleo al menos hasta finales de este año”.