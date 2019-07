Níquel se aferra a máximos de un año, pero analistas consideran que alza es excesiva

Los precios del níquel repuntaban el martes, apoyados por un constante declive de los inventarios, aunque analistas dijeron que el alza del metal utilizado para fabricar acero inoxidable no estaba apoyada en fundamentos del mercado.

El níquel a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba 0.5% a US$ 14,375 la tonelada a las 10:53 (GMT), después de haber perdido 3% en la sesión anterior, al tiempo que permanecía cerca de máximos de un año.

"No estamos confiados de que este nivel pueda sostenerse porque el segundo semestre va a generar condiciones cambiantes en la demanda de acero inoxidable en China", dijo Vivienne Lloyd, analista de la firma Macquarie.

Especuladores y compradores físicos del metal básico han apuntalado los precios en la LME en 25% en las últimas dos semanas.

Reuters reportó que la firma china Tsingshan Holding Group ha estado adquiriendo grandes cantidades de níquel en la Bolsa de Londres para complementar su producción propia.

Casi el 70% del consumo mundial de níquel, que se estima en 2.4 millones de toneladas para este año, corresponde a los fabricantes de acero inoxidable, una mayoría de los cuales se encuentran en China.

En tanto, el cobre a tres meses en Londres cedía 0.5% a US$ 5,987 la tonelada, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior que le llevaron a caer bajo el umbral sicológico de US$ 6,000 la tonelada.

Un reporte del Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre (ICSG, por su sigla en inglés) indicó el lunes que el mercado global de cobre refinado mostró un déficit de 96,000 toneladas en abril, lo que se compara con un faltante de 42,000 toneladas en el mes previo.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio operaba estable en US$ 1,817 la tonelada; mientras que el zinc cotizaba con pocos cambios en US$ 2,417 la tonelada; y el plomo subía 0.5% a US$ 2,109. Finalmente, el estaño bajaba 1.4% a US$ 17,655 la tonelada.