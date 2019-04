En negocios subprime, hay ganadores y ganadores

Las ofertas hostiles a menudo se transforman una batalla para dominar más del 50% de los accionistas de la empresa meta. Una mayoría simple confiere el control del consejo y, una vez obtenido el poder, los inversionistas en contra de la tendencia tienden a seguirlo.

Pero puede que esto no siempre funcione tan bien. Basta mirar la batalla de 1,200 millones de libras (US$ 1,600 millones) por Provident Financial Plc. El prestamista de alto riesgo británico intenta defenderse de una oferta no deseada de su exdirector ejecutivo John Philip de Blocq van Kuffeler.

El martes, el vehículo de Van Kuffeler, Non-Standard Finance (NSF) Plc, anunció que había superado el nivel mágico del 50% de aceptaciones. Unos pocos accionistas clave de Provident, entre ellos Neil Woodford, convirtieron sus compromisos de apoyo no vinculantes existentes en compromisos irrevocables. También son accionistas de NSF.

Tal como están las cosas, la oferta de NSF está condicionada a que sea aceptada por los propietarios del 90% del capital de Provident. El comprador ahora podría renunciar a esa condición, dejando solo la aprobación regulatoria en su camino.

Una vez que la oferta parece ir por buen camino, los fondos de seguimiento invertidos en el objetivo tienden a cambiar de bando. Eso deja a los acreedores que no aceptaron el canje inicial en una posición de minoría incómoda y, a menudo, luego ceden.

Hay varios obstáculos para este resultado. En primer lugar, no está claro qué tan dispuesto está NSF para continuar sin tener el control total, lo que requeriría que mantuviera a Provident en bolsa. Segundo, la aprobación regulatoria aún no ha llegado.

Finalmente, las acciones de Provident cotizan sobre del valor de la oferta de NSF. Esto puede reflejar la fe en las perspectivas de ganancias de la empresa, o puede ser un tema técnico, ya que ambas acciones se negocian muy poco. Sin embargo, es extraño, dado que el 51% efectivo de NSF debería, en teoría, ser un elemento disuasivo para cualquier contraoferta.

Provident sigue luchando. Su foco de atención ha cambiado de hablar de la posibilidad de compradores alternativos a hablar de la divisa del postor. El martes se realizó un análisis que cuestionaba si los pagos de dividendos anteriores y las recompras de NSF eran legales bajo la ley de empresas del Reino Unido. (NSF aún no ha respondido). Para una oferta no monetaria en este sector, cualquier insinuación de incompetencia financiera que persista hará que sea aún más difícil ganarse a los inversionistas.

Es poco probable que la última disputa cambie la opinión de los partidarios de NSF que se encuentran entre ambos registros de participación. Pero si NSF realmente quiere el otro 49% y mantener contentos a los reguladores, la batalla podría estar recién empezando. El respaldo de la junta de Provident tiene cierto valor y aún podría valer la pena pagar.

Por Chris Hughes