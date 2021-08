El sentimiento de mayor incertidumbre entre los inversionistas tras el inicio de un nuevo Gobierno de tendencia izquierdista también se refleja en los montos negociados tanto en la bolsa limeña como en el mercado de cambios interbancario.

Entre el 1 y 4 de agosto, el promedio diario de negociación de acciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) fue de S/ 26.1 millones, con una caída de 46% respecto de la última semana de julio (entre el 21 y 30 de julio), cuando se transó una media de S/ 48.4 millones.

“El contexto de incertidumbre hace que el inversionista no se anime a hacer ningún tipo de operaciones, está cauteloso a la espera de lo que va a pasar antes de tomar alguna decisión”, señaló a Gestión Marco Contreras, head of research de Kallpa SAB.

Indicó que baja liquidez de la BVL complica la venta de acciones por parte de inversionistas institucionales y extranjeros, mas no a inversionistas retail que negocian montos más pequeños.

Menos activos

Asimismo, los montos negociados en el mercado de cambios se redujeron en 22% ante la expectativa de que el gobierno de Pedo Castillo no será moderado. Pasaron de una negociación promedio diaria de US$ 477 millones entre el 21 y el 30 julio a US$ 372.4 millones en los primeros días de agosto, según datos del BCR.

En general, los participantes de este mercado han estado menos activos esta semana, señaló un ejecutivo bancario. Los extranjeros han estado erráticos, las empresas compran dólares y las AFP registran ofertas netas.

El dólar bajó ayer apenas 0.2% y se mantiene por encima de S/ 4. La BVL, por su parte, anotó una nueva caída de 0.67%. Ni las declaraciones del ministro de Economía, Pedro Francke, acerca de que restablecerá las reglas fiscales, ni la noticia de que el actual presidente del BCR, Julio Velarde, está “evaluando” favorablemente seguir en su cargo, han terminado de devolver la confianza a los mercados financieros, según analistas.

Perspectivas

“El nombramiento de Francke probablemente calmará a una parte de la población, pero lo cierto es que el mercado no confía en él”, sostuvo Contreras. Afirmó que las perspectivas para la bolsa local no son positivas en el corto plazos.

De confirmarse la permanencia de Velarde en el cargo, el dólar podría bajar ligeramente de forma temporal, dijo el ejecutivo bancario. “Hace unas semanas Francke y Velarde eran como la cereza de la torta de la moderación (del Gobierno), pero hoy terminan siendo el azúcar que le pones a una sopa agria”, añadió.

Impacto en el mercado de bonos

El ruido político afecta las transacciones en el mercado de bonos del Gobierno peruano. Esta situación continuó en los primeros días de agosto con montos diarios promedio de alrededor de US$ 300 millones, lejos de los US$ 1,000 millones reportados en el 2020.

Patricio Luza, trader de renta fija de Renta4 SAB, explicó que en este mercado hay cautela luego del cambio de mando y que los bajos volúmenes de negociación amplifican el impacto de las operaciones de compra y venta de bonos. Refirió que las tasas de interés de los bonos soberanos están en niveles atractivos, lo que empieza a favorecer cierta recuperación de los volúmenes negociados.