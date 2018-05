El Mundial es lo único que hace crecer a Rusia

Rusia no estaría registrando crecimiento sin la inversión generada por los preparativos para la Copa del Mundo de fútbol de 2018, dijo ayer un alto funcionario del gobierno.



El viceprimer ministro ruso Arkady Dvorkovich dijo que los preparativos para el Mundial, que se desarrollará del 14 de junio al 15 de julio, han contribuido con 867 mil millones de rublos (US$ 14 mil millones), o cerca de un 1%, al Producto Bruto Interno ruso en los últimos cinco años.



“El 1% es definitivamente muy importante, una contribución clave para el desarrollo de nuestro país. Puedo decir que sin la Copa del Mundo no habría crecimiento en este momento”, dijo Dvorkovich.



La economía rusa volvió a crecer 1.5% en 2017 tras una recesión de dos años provocada por una serie de sanciones occidentales y un desplome de los precios del petróleo. Pero el crecimiento aún no alcanza el objetivo gubernamental de 2%, por lo que el presidente Vladimir Putin está bajo creciente presión para calmar las preocupaciones de los votantes.



Diario Financiero

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)