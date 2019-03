Multimillonario Andrew Forrest advierte de déficit en mineral de hierro

Es probable que el mercado mundial de mineral de hierro registre un déficit tras el accidente de la presa y las restricciones de las minas de Vale, el mayor proveedor del mundo, según el fundador de Fortescue Metals Group Ltd., Andrew Forrest, quien advirtió que otros productores se enfrentan a limitaciones para aumentar la producción.

"Tenemos que enfrentarnos a la realidad de un posible déficit", dijo Forrest a Bloomberg Television en el foro Boao en la provincia china de Hainan. La minera australiana está estudiando detenidamente cómo ayudar a los clientes, pero no puede garantizar que vaya a cubrir parte del déficit, según Forrest.

El mineral de hierro se encamina al mayor avance trimestral desde finales del 2017 conforme los inversores miden las consecuencias de los trastornos en Brasil. Citigroup Inc. ha advertido que el mercado aún no ha registrado el impacto total del desastre, y una crisis inminente a mediados de año dará lugar a una subida a US$ 100 por tonelada.

En el corto plazo, Fortescue no puede "subir el dial" fácilmente en respuesta, dijo Forrest, haciéndose eco de los comentarios recientes de ejecutivos de las australianas Rio Tinto Group y BHP Group de que no están en condiciones de sumar un importante volumen de toneladas. Aun así, el director de operaciones de Fortescue, Greg Lilleyman, señaló la semana pasada que la compañía podría aumentar el suministro de una mina que se está desarrollando en Australia si persiste el impacto del accidente en Brasil.



Subida de precios

El mineral de referencia al contado se cotizaba a US$ 85.10 la tonelada el martes, un 17% más en lo que va de año, según Mysteel.com. En las semanas inmediatamente posteriores al accidente de Vale, el precio subió a US$ 91.50 a principios de febrero, el nivel más alto desde marzo del 2017. El miércoles los futuros cayeron por tercer día en Singapur.

Bancos como Credit Suisse Group AG y Morgan Stanley han advertido de un déficit, y el principal exportador de Australia elevó su pronóstico de precios. Vale, que optó por no proporcionar una estimación revisada para el 2019 el martes cuando dio datos de producción, ha cerrado las operaciones en instalaciones que producen casi 93 millones de toneladas al año.

La tragedia de Vale "ha dejado un agujero en el mercado marítimo", dijo Morgan Stanley en una comentario esta semana, estimando que la producción de la minera se reducirá en 34 millones de toneladas este año. Si bien los envíos desde Brasil se mantuvieron estables en las primeras semanas después del accidente, ha habido una desaceleración desde mediados de marzo, señaló el banco.

Cleveland-Cliffs Inc., el principal productor de Estados Unidos, también advirtió respecto a las perspectivas. El mercado ha " subestimado totalmente” el impacto del desastre, ha dicho el responsable ejecutivo Lourenço Goncalves este mes. "He estado recibiendo consultas de compañías servidas por Vale, pero no tenemos existencias".

Forrest de Fortescue dijo que el tipo de presa que falló en Brasil probablemente será abandonada. "La presa de contención de residuos aguas arriba probablemente será cosa del pasado", dijo. “Teóricamente, funcionan desde el punto de vista de la ingeniería. Pero como pueden ver, no han funcionado en la práctica".