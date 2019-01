Morgan Stanley recorta pronóstico de precio de crudo en 2019 por mayor oferta

Morgan Stanley redujo sus previsiones de precios del petróleo para el 2019 en más del 10%, al estimar que un suministro abundante en la primera parte del año y una desaceleración de las importaciones de China ejercerán presión sobre los costos del crudo.

El banco indicó en una nota que ahora espera que los precios de referencia del crudo Brent promedien los US$ 61 por barril este año, por debajo de una estimación anterior de US$ 69 por barril. En tanto, Morgan Stanley dijo que el West Texas Intermediate (WTI) promediaría los US$ 54 por barril, frente a un pronóstico anterior de US$ 60.

El petróleo bajó en el 2018 por primer año desde el 2015. El Brent promedió US$ 71.69 por barril el año pasado y actualmente se ubica en alrededor de US$ 59.85, mientras que el WTI, que promedió US$ 64.90 en el 2018, ahora cotiza a US$ 50.90 por barril.

Un gran aumento de la producción y las exportaciones de los países de la OPEP y sus aliados en noviembre -antes de su reunión de diciembre- generó una gran cantidad de 'petróleo en el agua', categoría que abarca tanto el petróleo en tránsito como el almacenamiento flotante, agregó el banco en una nota fechada el 8 de enero.

Es probable que esto mantenga a los mercados bien abastecidos a principios del 2019, mientras las importaciones de crudo de China se desaceleran y la participación de mercado de la OPEP disminuye, agregó.

"Creemos que las importaciones de crudo de China probablemente se desacelerarán, luego del fuerte aumento de septiembre a diciembre, ante la tendencia a un debilitamiento del crecimiento económico y la desaceleración de las operaciones de refinería", señaló Morgan Stanley.

Pero el banco espera que la oferta y la demanda de petróleo estén en equilibrio en general durante el año. Los recortes en la oferta liderados por la OPEP y la mayor demanda vinculada a los cambios en las reglas de la Organización Marítima Internacional (OMI) deberían restablecer un equilibrio durante el 2019, apoyando una recuperación parcial de los precios, dijo.

Las futuras regulaciones de la OMI -que reducirán el límite de azufre en los combustibles búnker a nivel mundial desde 3.5% a 0.5% a partir del 2020- podrían impulsar a las refinerías, acelerando la demanda de crudo en la segunda mitad del 2019, escribieron analistas de la entidad.

El banco prevé que los precios del Brent aumentarán a US$ 60 por barril a mediados del 2019 y a US$ 65 por barril a fin de año.