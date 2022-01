Las criptomonedas han protagonizado un viaje vertiginoso en los últimos meses, pero resulta que en realidad no han viajado muy lejos.

Los activos digitales han registrado una serie de mínimos más bajos y máximos más bajos desde que alcanzaron un máximo en el valor de mercado de alrededor de US$ 3 billones en noviembre.

En conjunto, los precios están planos durante los últimos siete meses y, aunque las variaciones a principios del 2022 no son dramáticas según los estándares históricos, “el resultado más interesante para la acción de los precios este año sería una menor volatilidad, independientemente de la magnitud de las ganancias o pérdidas en cualquier dirección”, escribieron analistas de Bespoke Investment Group.

Las criptomonedas son famosas por su volatilidad: los precios pueden oscilar en una u otra dirección sin un gran catalizador sólido. Durante años, muchos inversionistas institucionales y minoristas se mantuvieron alejados de ellas precisamente debido a este factor, por lo que una menor volatilidad podría significar que la base de inversionistas en criptomonedas se amplíe a medida que las oscilaciones de precios sean más moderadas, a pesar de cualquier decepción entre los operadores profesionales.

“Para la mayoría de la gente, es difícil que un instrumento sea un juego financiero confiable a largo plazo si tiene una volatilidad increíble”, dijo JJ Kinahan , estratega jefe de mercado de TD Ameritrade. “Simplemente hace que la gente se ponga demasiado nerviosa o que ni siquiera se involucre, así que cuanto más estabilidad empiece a ver un producto así, más público atrae”.

El bitcóin, la mayor criptodivisa por valor de mercado y un ejemplo de volatilidad, partió a trompicones el nuevo año, y esta semana se cotiza por debajo de su precio promedio en las últimas 200 sesiones. Este es un indicador técnico clave al que los inversionistas prestan atención en busca de señales de hacia dónde podría moverse. El bitcóin bajó el lunes, pero se recuperó hasta un 3.3% el martes para cotizarse en torno a los US$ 47,519.

Y el reciente bajo rendimiento de la moneda ha hecho que su participación del mercado global de criptomonedas caiga al 39.5%, el nivel más bajo en casi tres años, según Arcane Research.