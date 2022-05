El índice de referencia en la Bolsa de Estados Unidos —el S&P 500— ha firmado el peor arranque de año desde 1932. Hacía 90 años que la renta variable no empezaba tan mal el año, con una caída de casi 16%. Y no es solo Estados Unidos. La bolsa europea cede un 13%, mientras que la japonesa y la china también caen. El miedo empieza a cundir entre los inversionistas que se preguntan hasta cuándo van a durar las fuertes caídas bursátiles.

“La respuesta no es evidente, como nada lo es en los mercados financieros; sin embargo, una variable que hoy cobra una importancia real es la inflación”, explica Luis Falen, head de Macroeconomía de Intéligo. Esto se debe a que la corrección ha venido porque los precios se habían desbocado y la Reserva Federal (Fed) ha tenido que subir sus tasas de interés para enfriar la economía y moderar la inflación. “En ese sentido, todo el mercado está pendiente de si la Fed será capaz de contener la inflación. La operación es muy delicada, porque si actúa de forma excesiva puede acabar dañando en exceso a la economía, provocando una recesión”, resalta Falen.

La inflación en Estados Unidos fue de 8.3% en abril, dos décimas menos que en marzo, pero dos por encima de lo esperado. Si bien es bueno que comience a descender, el mercado no lo tomó a bien, toda vez que se confirma que es persistente y que la Fed debe seguir agresiva. No obstante, Jerome Powell, presidente de la Fed, reiteró la intención de ajustar la política monetaria a un ritmo de alzas de 50 pbs en junio y julio.

En China, las pérdidas se moderaron, luego de que los contagios de Covid-19 disminuyeron y las autoridades nuevamente se comprometieran a estabilizar el crecimiento económico. Por su parte, la guerra entre Rusia y Ucrania no cesa, y no hay acuerdo entre los países europeos respecto a la prohibición de importaciones de petróleo ruso. Mientras la Unión Europea planeaba una implementación gradual de la medida para fines de año, Hungría ha puesto tal resistencia que no haría factible que se lleve a cabo la sanción.

Hacia adelante, sin un detonante que rebaje el temor a una recesión —como podría ser una Fed más acomodaticia, China renunciando a su política Covid-19 cero o una rebaja de la tensión en Ucrania—, los inversionistas seguirán adversos al riesgo.

“Sin embargo, si bien el sentimiento del mercado es muy bajista, no ha habido una capitulación, la renuncia total a esperar ganancias que inaugura los ciclos bajistas. La gran incógnita aún por resolver es si una escalada de la inflación, que no se recuerda desde los años 70, dará respiro para regresar al mercado en busca de rentabilidad”, precisa Falen.