Metales industriales avanzan por menor temor a guerra comercial

Los precios de los metales industriales subían hoy después de reportes de conversaciones tras bambalinas entre Estados Unidos y China que alimentaron las esperanzas de que pudiera ser evitada una guerra comercial y generaron una recuperación global del mercado de acciones.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) no se comercializaba en los canales oficiales, pero subía 1.3% a US$ 6,687 la tonelada, tras alcanzar un mínimo de tres meses y medio el lunes.

"El cobre está tratando de reaccionar al sentimiento mejorado en el mercado de acciones (y a) los menores temores sobre tensiones comerciales globales", dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen, quien agregó que era improbable que los precios escalaran demasiado.

Los avances del precio del cobre eran limitados por el alza de las acciones, lo que sugería un amplio suministro del metal. Los inventarios en depósitos registrados de la LME, en 383,975 toneladas, treparon un 91% este año y es el nivel más alto desde diciembre del 2013.

Los trabajadores en la mina de cobre chilena Los Pelambres de Antofagasta alcanzaron el lunes un acuerdo sobre un nuevo contrato laboral.

Pero líderes sindicales en Codelco Norte, una unidad de la minera estatal chilena Codelco, instaron a sus miembros a realizar una huelga luego de rechazar una oferta salarial. Las minas de Chuquicamata y Radomiro Tomice de Codelco Norte produjeron 608,000 toneladas de cobre el año pasado, según ING.

Los temores a que las disputas laborales puedan causar una interrupción del suministro este año ayudaron a elevar los precios del cobre a un máximo en cuatro años a US$ 7,312.50 en diciembre.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0.2% a US$ 2,055 la tonelada, el zinc avanzaba 1.4% a US$ 3,306, el plomo trepaba 0,3 por ciento a US$ 2,395, el níquel subía 0.7% a US$ 13,040 y el estaño ganaba 0.5% a US$ 20,960.