Mercado de baterías en US$ 116,000 millones para el 2030 pese a menor precio Se proyecta que las ventas anuales de baterías aumenten de los más de US$ 20,000 millones este año a poco más de US$ 100,000 millones para el 2029 y a alrededor de US$ 116,000 millones para el 2030.