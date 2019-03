Mercado del café también está en problemas por superávits

Para el deleite de los inversionistas bajistas y la consternación de los productores, el mantra "más bajo por más tiempo" que ha dominado el petróleo se ha extendido al café.

Si bien se pronostica que la producción mundial no alcanzará el consumo la próxima temporada, la escasez será demasiado pequeña para compensar el superávit actual, según Hannah Rizki, jefe de investigación de café en Volcafé, uno de los principales operadores café del mundo.

Eso significa que los precios, que el martes alcanzaron un mínimo de más de 12 años, probablemente se mantendrán en un rango más bajo por más tiempo, asegura Rodrigo Costa, director de la empresa brasileña Comexim, con sede en Estados Unidos.

Al igual que los productores de petróleo, que se han enfrentado a precios deprimidos desde que la OPEP comenzó a pelear contra los productores de shale en el 2014, los cultivadores de café arábica tendrán que adaptarse.

El principal proveedor, Brasil, sigue produciendo más granos, ayudado por la devaluación de la moneda, en un momento en que los productores con costos más altos, como Colombia, Costa Rica y Perú están luchando tras la caída de los precios por debajo de US$ 1 por libra.

"Un factor clave es que la temporada 2018-2019 tuvo un superávit tan grande, impulsado principalmente por la cosecha de arábica récord de Brasil, que esencialmente supera el próximo déficit de 2019-2020", explicó Rizki en una entrevista durante la conferencia de la la Asociación Nacional del Café de EE.UU. en Atlanta la semana pasada.

El mercado mundial del café enfrentará una escasez de 3 millones de sacos en la temporada 2019-2020, la cual comienza en octubre en la mayoría de los países, pronostica Volcafe, la unidad de café de ED&F Man Holdings Ltd.

Estos después de un superávit de más de 10 millones de sacos previsto para la temporada actual. El operador suizo Sucafina espera un déficit de 2 millones de sacos en el 2019-2020, luego de un superávit de 5 a 6 millones de sacos esta temporada. Un saco de café pesa 60 kilogramos.

Para empeorar las cosas, Brasil ha sido el productor de shale en la industria cafetera. Un real más débil ha significado años de altos precios locales, lo que permitió a los agricultores brasileños invertir más y generó mejores rendimientos, mientras que el clima favorable ayudó a impulsar la producción.

"¿Hay potencial para un alza de precios? En principio, no", asegura Costa. "No creo que el mercado caiga mucho más de 90 centavos. Ahora le tomará tiempo superar los US$ 1.10 por libra si nada cambia".

No todo son malas noticias para los productores. La demanda de café sigue siendo saludable, con un crecimiento de alrededor de 2% al año, y los grandes envíos de Brasil y Vietnam están siendo absorbidos por el mercado, según Sucafina.

La producción comenzará a sentir el peso de los precios más bajos a partir de la próxima temporada, especialmente en los países que producen granos de café arábica moderados, afirma Rizki de Volcafe.

Los bajos precios han llevado a los productores de Colombia, Perú y Costa Rica a crear el Foro Mundial de Productores de Café para tratar de abordar el problema.

Los agricultores también enfrentan una mayor presión por parte de los compradores, ya que algunos tostadores han cambiado los patrones de compra para incluir plazos de pago más largos, asegura Roberto Vélez, presidente de la Federación nacional de cafeteros de Colombia.