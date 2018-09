Mercado de bebidas con cannabis rondaría US$ 600 millones en EE.UU.

Las bebidas con infusiones de compuestos derivados de la marihuana podrían aumentar hasta convertirse en un mercado de US$ 600 millones en Estados Unidos en los próximos cuatro años, superando el crecimiento de otras categorías de productos de cannabis al por menor, según analistas de Canaccord Genuity.

Las bebidas con ingredientes de CBD o THC podrían aumentar para capturar alrededor del 20% del mercado estadounidense de productos de marihuana comestibles para el 2022, frente al 6% de productos comestibles vendidos en la actualidad, escribió en una nota Bobby Burleson de Canaccord. Es una oportunidad en la que los principales fabricantes de cerveza y refrescos están ansiosos por participar.

Constellation Brands Inc., matriz de Corona, se convirtió en el mayor accionista de Canopy Growth Corp. a principios de este año, mientras que Molson Coors Canada formó una empresa conjunta con Hexo Corp. Además, Coca-Cola Co. dijo que está explorando la idea.

"El interés se ha incrementado en la industria cervecera debido a la creciente evidencia de una relación de sustitución entre el cannabis y el alcohol, mientras que las grandes compañías de refrescos ven cada vez más el CBD como un complemento natural a sus ofertas de bienestar estratégicamente importantes”, escribió Burleson.

Canaccord considera que la demanda de bebidas con CBD o cannabidiol, el compuesto no psicoactivo en la marihuana, alcanzará los US$ 260 millones en el 2022, por encima de los "ingresos poco significativos" que hoy aportan el número limitado de bebidas, mientras que las bebidas a base de THC podrían alcanzar los US$ 340 millones, frente a los US$ 106 millones esperados para este año.

Sin embargo, otros son más cautelosos sobre la oportunidad. Los datos de Colorado y Oregon muestran que el uso legal de marihuana recreativa no ha reducido el consumo de cerveza, y el consumo de marihuana en Colorado se ha mantenido cerca del promedio nacional, escribió el jueves Pablo Zuanic de Susquehanna.