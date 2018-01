Mercado automotor de Estados Unidos cierra 2017 vendiendo más camionetas

Las automotrices cerraron su primer año de caída de las ventas en Estados Unidos desde la recesión con una buena noticia: una disparada de la demanda de camionetas mantuvo a flote a General Motors y llevó a Ford Motor a registrar un alza inesperada.



Las ventas de vehículos ligeros de Ford aumentaron 1.3% el mes pasado porque su línea de pick ups F-Series tuvo su mejor año desde 2005.



GM informó un retroceso mensual menos dramático de lo que anticipaban sus analistas, en tanto las ventas de la Chevrolet Silverado subieron 25%.



Se había proyectado que todas las grandes automotrices informasen un declive de las ventas para cerrar el primer año en baja del mercado desde 2009, cuando GM y Chrysler entraron en quiebra.



Pero la mayoría de las empresas igualó o superó las estimativas gracias a un cierre de año fuerte para las pick up, que están ayudando a las automotrices a obtener precios récord, según la página web de compras Kelley Blue Book.



Los tres fabricantes japoneses más grandes informaron una caída de las ventas.



“Este año será incluso mejor para las camionetas porque vendrán nuevas”, dijo en Bloomberg Television Michelle Krebs, analista de Autotrader.



“Sabemos que este año Fiat Chrysler presentará una nueva Ram. General Motors tiene un par de nuevas pickups de tamaño completo y Ford agregará algunos modelos a la F-Series. Así que va a ser el año de la camioneta”.



‘Me sorprende’

La industria registró una tasa anualizada de ventas, ajustada a tendencias estacionales, de 17.9 millones de vehículos livianos en diciembre, y así superó el promedio de estimativas de 17.7 millones de los analistas encuestados por Bloomberg News.



Las ventas anuales cayeron 1.8%, a 17,2 millones, según la empresa de investigación Autodata Corp.



“Realmente me sorprende que la industria fuera tan fuerte como lo fue, tuvimos un tiempo bastante severo y gélido en buena parte del país”, dijo en una conferencia con analistas y periodistas Mark LaNeve, jefe de ventas de Ford en EE.UU. “Normalmente eso no es muy bueno para vender vehículos, pero a la industria le fue muy bien los últimos 10 días” del mes.



La F-Series de Ford fue la pick up más vendida de EE.UU. por 41° año consecutivo y extendió a 36 años su dominio anual como el más vendido de todos los vehículos. El RAV4 de Toyota Motor Corp. fue el vehículo utilitario deportivo (SUV, por sus siglas en inglés) más vendido por primera vez y se sumó al Rogue, el crossover de Nissan Motor Co., como vehículo más vendido que todos los coches de pasajeros en un pésimo año para los sedanes.



En 2018, probablemente vuelvan a caer las ventas del sector en parte por el aumento de las tasas de interés más y la mayor disponibilidad de SUV usados.



El promedio de estimativas de ventas entre los analistas es de 16.7 millones de vehículos livianos en 2018, un nivel que todavía es saludable según los estándares históricos.



La categoría de las camionetas, que incluye pick ups y SUV, ganó participación de mercado el año pasado y representó el 63% de las ventas en EE.UU., frente a 59.5% el año anterior, según Autodata.



A los consumidores les gusta el espacio adicional para cargas, la posición más alta de los asientos y el mayor ahorro de combustible de los SUV basados en coches, también llamados crossovers.