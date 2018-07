Mercado apuesta a que emergentes seguirán sufriendo pérdidas

Considerando el ajuste monetario en marcha de la Reserva Federal y la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump , de imponer nuevos aranceles a las importaciones chinas, actores del mercado creen que los mercados emergentes aún no han visto el final de la ola bajista.

La caída en monedas y acciones de mercados emergentes continuará en la segunda mitad de 2018, según 20 inversores, operadores y estrategas encuestados por Bloomberg. Pero no todo es negativo. Los bonos tendrán mejor suerte, dado su menor riesgo, y algunos mercados puntuales registrarán ganancias, según el sondeo realizado entre el 26 de junio y el 4 de julio.

Los activos de riesgo están perdiendo su atractivo en medio de las crecientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos , y el ajuste monetario continuo de la Fed. Las monedas y acciones cerraron su peor trimestre desde 2015, cuando surgió la preocupación de un acelerado freno de la economía China. Un índice de deuda emergente en moneda local, elaborado por Bloomberg y Barclays, reportó su primera caída de tres meses desde 2016, a consecuencia de una mayor selectividad de los inversores. Los tres tipos de activos han avanzado poco en lo que va de julio.

“La preocupación de los inversores sobre el escenario para los mercados emergentes no ha terminado, y esperamos que se mantengan las condiciones para un dólar más fuerte”, dijo Hideaki Kuriki, administrador jefe de fondos en Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., en Tokio, que registraba US$ 90,000 millones de activos a su cargo en marzo. “La economía de Estados Unidos es fuerte en una base relativa y el dólar y los rendimientos de sus bonos también están altos, y eso es lo que hará que los mercados emergentes sigan teniendo dificultades”.

Estos son los principales resultados de la encuesta:

Para el segundo semestre, el rublo ruso, los bonos de Corea del Sur y las acciones indias aparecen como los activos favoritos, seguidos por la moneda, acciones y deuda polaca.

Argentina, donde el banco central ha tenido que elevar su tasa de interés de referencia a 40 por ciento este año para defender su moneda, aparece al final de la tabla en todos los tipos de activos. (La encuesta se realizó antes de que el presidente de Turquía destituyera a altos funcionarios respetados por los inversores.)

También se consultó a los participantes por las perspectivas de inflación, la economía general y la política monetaria para 11 países emergentes.

Los participantes fueron:* AllianceBernstein LP* Amundi SA* BlueBay Asset Management LLP* BNP Paribas Asset Management* CIMB Thai Bank Pcl* Columbia Threadneedle* Daiwa SB Investments Ltd.* Deltec Asset Management LLC* Deutsche Bank Wealth Management* FPG Securities Co.* Fullerton Markets Ltd.* Japan Bank for International Cooperation* Krung Thai Bank Pcl* Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.* Mizuho Bank Ltd.* NN Investment Partners BV* Renaissance Capital* SBI Securities Co.* Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.* TD Securities Inc.

A los encuestados también se les preguntó acerca de las perspectivas de inflación, economía general y política monetaria del banco central para 11 economías en desarrollo.

Los participantes de la encuesta:

AllianceBernstein LP Amundi SA BlueBay Asset Management LLP BNP Paribas Asset Management CIMB Thai Bank Pcl Columbia Threadneedle Daiwa SB Investments Ltd. Deltec Asset Management LLC Deutsche Bank Wealth Management FPG Securities Co. Fullerton Markets Ltd. Banco de Japón para la Cooperación Internacional Krung Thai Bank Pcl Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Mizuho Bank Ltd. NN Investment Partners BV Renaissance Capital SBI Securities Co. Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co. TD Securities Inc.