El director ejecutivo del fondo de soberano de Noruega, de US$ 1.4 billones, dice que ve un margen limitado para esquivar una posible crisis inflacionaria después de advertir que dicha situación dañaría tanto las acciones como los bonos.

A Norges Bank Investment Management, el fondo soberano más grande del mundo, su enorme tamaño le dificulta realizar las reasignaciones necesarias para prepararse para tal cambio, según Nicolai Tangen.

“Somos inversionistas a muy largo plazo, y somos tan grandes que es un poco difícil moverse”, dijo el miércoles en una entrevista con Jonathan Ferro de Bloomberg Television. “En cierto modo, también somos demasiado grandes para las contrapartes”.

Tangen, un exadministrador de fondos de cobertura que ha estado dirigiendo el gigantesco vehículo de inversión soberana de Noruega durante casi un año, ha advertido repetidamente que no hay que esperar rendimientos excelentes y continuos. Dice que la inflación está emergiendo ahora como la mayor amenaza, y que probablemente no se desarrollará de la misma manera que en ciclos anteriores.

“Ahora estamos en una situación en la que los rendimientos de los bonos son extremadamente bajos y el mercado de valores es extremadamente alto y, por lo tanto, cualquier cambio importante en la inflación afectará a ambas partes de la cartera”, dijo. “En el pasado, ha sido uno u el otro. Pero esta vez, ambos pueden moverse en la misma dirección”.

Esto se enmarca en un debate en curso sobre si el aumento de los precios es “transitorio” o si está cada vez más arraigado. La inflación estadounidense ha estado por encima del 5% durante los últimos dos meses, la más alta en más de una década.

El fondo dijo el miércoles que el “mejor desempeño” del primer semestre fue “en sectores más expuestos a la inflación, como energía, finanzas, materiales, inmobiliario e industrial”. Además, “los rendimientos más altos pasaron de las acciones crecimiento a las acciones de valor”.

El fondo patrimonial de Noruega generó una rentabilidad de 9.4% en la primera mitad del año, y su cartera de acciones aumentó casi un 14%. Las inversiones en bonos e infraestructura de energía renovable cayeron, mientras que las tenencias inmobiliarias crecieron. Su rendimiento total, equivalente a aproximadamente US$ 110,000 millones, fue ligeramente superior al del índice de referencia con el que se compara.

Mientras tanto, el fondo ha estado impulsando un cambio más amplio en su ponderación para favorecer a Norteamérica sobre Europa, en busca de mayores rendimientos. El miércoles, reveló un aumento del 16.8% en el valor de sus tenencias de tecnología, que están dominadas por participaciones en Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. y Amazon.com. Inc.

Las acciones nortamericanas obtuvieron un rendimiento del 17% en el primer semestre y representaron el 45.2% de la cartera de acciones.

La cartera de renta variable del fondo representaba el 72.4% de los activos totales a finales de junio, lo que es un poco menos que en el primer trimestre y muestra que el inversionista ya ha tenido que reducir su exposición al mercado de valores para evitar alejarse demasiado de su mandato del 70%.

Hace aproximadamente media década, el fondo tenía el mandato de mantener solo el 60% en acciones.

A principios de este año, el fondo creado en la década de 1990 para invertir los ingresos del petróleo y el gas de Noruega en el extranjero incursionó por primera vez en inversiones en infraestructura de energía renovable. La medida representa una expansión histórica de la lista de clases de activos del fondo, que se había limitado a acciones, bonos y bienes raíces.