Mayor criptomoneda de China prospera pese a intensa represión

Una moneda digital proveniente de China que toma su nombre de un personaje de la película Matrix se ha convertido en una de las criptomonedas más valiosas del mundo, y lo ha hecho desafiando muchos de los principios que apuntalaron el ascenso meteórico de bitcoin.



NEO ha superado los US$12,000 millones en valor de mercado, ubicándose en el duodécimo lugar a nivel mundial a pesar de provenir de un país que ha prohibido las emisiones de monedas digitales en una de las represiones más duras del mundo contra la criptoespeculación.



Pero el fundador Da Hongfei, de 37 años, cree que Pekín ya ha terminado mayoritariamente con su ofensiva y que puede enfocarse en desarrollar su tecnología subyacente.



Da diseñó NEO para que fuera rival de ethereum: una plataforma descentralizada que permite a las empresas emitir monedas y establecer contratos o programas inteligentes.



Por ahora, sin embargo, NEO todavía está controlado por un puñado de personas, en su mayoría cofundadores y personal, que decide con quién trabajan.



Eso está muy lejos del ideal libertario de bitcoin con su red abierta de miles de mineros. Pero Da dice que el plan es pasar a un sistema similar ya dentro de 12 meses.



"Queremos ser el lugar a donde la gente va cuando quiere hacer transacciones serias y confiables", dijo Da después de una entrevista con Bloomberg Television el jueves.



Da, codificador autodidacta, fundó NEO con un programador también chino en 2014, antes de que bitcoin capturara la imaginación del público y encendiera un frenesí de criptoofertas.



Cientos de monedas se han lanzado desde entonces con poca regulación y crecientes preocupaciones entre los inversores, incluido Warren Buffett, sobre la formación de una burbuja. NEO era conocida como Antshares, antes de adoptar su apodo actual para evitar la confusión con Ant Financial, de Jack Ma.



Sin embargo, a diferencia de bitcoin, donde cualquiera puede convertirse en minero, el Consejo NEO y los titulares de la moneda deciden con quién trabajan.



Es por eso que hasta diciembre, solo tenía siete nodos o computadoras que verificaban las transacciones y agregaban bloques a su red, una pequeña fracción respecto a bitcoin.



"Se puede cuestionar el valor de NEO", dijo Zennon Kapron, director gerente de la consultora con sede en Shanghái Kapronasia, y exinversionista de la moneda china.



"Los riesgos de tener una estructura de control central como esa son si el equipo está trabajando de la mejor manera para los usuarios de esa plataforma".



Da argumenta que el punto fuerte de NEO es una toma de decisiones más rápida. Tener una estructura centralizada hace que sea más fácil alcanzar el consenso y puede evitar los tipos de conflictos que dividen al área de bitcoin.



La propia cadena de bloques de NEO ahora procesa hasta 1,000 transacciones por segundo, dice Da. Bitcoin maneja alrededor de 10 transacciones por segundo, en un buen día.



"Para los proyectos iniciales que se adaptan y cambian rápidamente, la eficiencia es muy importante", dijo Da. "En este momento no es un sistema distribuido, pero planeamos convertirlo en uno algún día".



Una interrogante es si las políticas de Pekín podrían desempeñar un papel en su desarrollo a más largo plazo. NEO se las arregló para evitar gran parte de las consecuencias de la ofensiva de China sobre los problemas de las monedas, porque era anterior a esas regulaciones, dijo Da.



"La regulación ya es muy estricta. No creo que surjan regulaciones más estrictas ", dijo Da a Bloomberg Television.