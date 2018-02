Mayor avance semanal del cobre desde el 2016 tranquiliza a Goldman

El cobre está repuntando de una caída provocada por el reciente desplome de las bolsas mundiales conforme un dólar débil, el aumento de la inflación y el crecimiento mundial alimentan la demanda, lo que tranquiliza a Goldman Sachs Group Inc. en lo relativo al pronóstico de los metales.

El cobre ha subido un 6.9% esta semana, el mayor avance desde noviembre del 2016, a US$ 7,222 la tonelada métrica. Goldman reiteró su pronóstico de US$ 8,000 para finales de año.

El repunte muestra que "los fundamentos del mercado de metales permanecen intactos", dijeron analistas de banca, entre los que se incluye Jeff Currie, en un comentario fechado el 15 de febrero.

El hecho de que los metales pasaron la "prueba de estrés es tranquilizador", y su rendimiento esta semana sugiere que una mayor inflación puede ser favorable en lugar de un viento en contra, escribieron.

Otros metales industriales también se han recuperado esta semana, favorecidos por una caída del dólar que aumenta el atractivo de las materias primas. El zinc está en su mejor momento de los diez últimos años y el níquel está cerca del nivel más alto desde el 2015.

El índice del London Metal Exchange ha avanzado más de un 5% esta semana, revirtiendo la caída de la semana pasada cuando las señales de una inflación cada vez mayor provocaron una ola mundial de ventas de bonos y acciones.

En lugar de caer más a medida que la inflación aumenta la perspectiva de mayores tasas de interés, los metales se han recuperado debido a que la subida de los precios se considera una señal de una economía fuerte.

Goldman ha mantenido su pronóstico optimista para las materias primas, mientras que Citigroup Inc. recomendó comprar metales en detrimento de los bonos. Australia & New Zealand Banking Group Ltd. es optimista respecto a las materias primas en el corto plazo.

El aluminio ha subido un 2.7% esta semana pese a que las existencias en los depósitos del LME registraron el mayor aumento desde el 2005. Los inventarios del metal subieron un 18% al nivel más alto desde septiembre.

Las compañías mineras han escalado junto con los metales. BHP Billiton Ltd., la mayor minera del mundo, ha registrado un avance semanal del 8.5% en Londres, el mayor en 13 meses. Rio Tinto Group escaló un 8.5%.