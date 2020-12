Al abrir una cuenta de ahorro, los factores más determinantes son el cero costo de mantenimiento y la posibilidad de realizar depósitos y transacciones interbancarias sin costo, según el “Estudio sobre el consumidor y la banca” de Neo Consulting.

Además, el 72% de los limeños considera clave el cálculo previo de la rentabilidad de su ahorro para escoger una cuenta a plazo fijo o fondos mutuos. Más de la mayoría de limeños también califica como muy importante la visibilidad sobre el ahorro (66.5%), los plazos mayores o menores (53.5%), que cuente con diversos montos disponibles (52%) y la flexibilidad respecto a las políticas de retiro de dinero (51%).

En cuanto al producto de cuenta sueldo, la mayoría de limeños prioriza que no tenga costo de mantenimiento (80.9%) y que permita transacciones ilimitadas en cajeros (77.7%). También son motivos muy importantes el estado de cuenta sin costo (68.5%), los depósitos ilimitados y retiros en ventanilla (68.2%), los beneficios financieros preferenciales (59.9%) y un programa de beneficios atractivos (59.2%).

El 52.6% de los limeños no posee una cuenta sueldo. El principal motivo es que no encuentran diferencia entre su cuenta de ahorros y la cuenta sueldo (30.2%). El 25.1% argumenta que no es trabajador dependiente, el 18.5% no quiere pagar costos de mantenimiento y el 18% no mantiene un sueldo fijo constante. La minoría no se ha informado y no entiende cómo funciona la cuenta sueldo (6.4%) o no le parece importante contar con ese producto (6.2%).

Neo Consulting entrevistó a 714 personas entre 18 y 70 años en Lima Metropolitana y Callao entre el 23 de octubre y el 18 de noviembre del 2020. El nivel de confiabilidad de la encuesta es de 95%.